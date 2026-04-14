Adolescent tué à Villefranche : cinq interpellations au total, dont un adulte pour détention d’arme 

C’est dans ce centre commercial que la jeune victime a été retrouvée morte, touchée par balle à la tête. (Photo by Olivier CHASSIGNOLE / AFP)

Après la mort d’un adolescent de 13 ans hier à Villefranche-sur-Saône, cinq personnes ont été interpellées indique le parquet.

Quatre mineurs, âgés de 12 à 16 ans, et un homme de 44 ans ont au total été interpellés après la mort par balle lundi d'un jeune de 13 ans dans une épicerie de Villefranche-sur-Saône (Rhône), a indiqué mardi le parquet.

Trois des adolescents ont été relâchés après avoir été entendus. Le dernier est toujours en garde à vue, comme le gérant de l'épicerie, membre de l'environnement familial d'un des jeunes, interpellé pour détention d'arme, a précisé dans un communiqué la procureure Laetitia Francart.

Le tir mortel s’est produit vers 13h15 à l’intérieur d’un local situé dans un centre commercial. Malgré l’intervention des secours, la victime est décédée sur place. Selon nos confrères de RMC, la piste accidentelle est pour l'heure privilégiée par les enquêteurs. Trois mineurs se trouvaient ensemble lorsqu’une arme à feu présente dans les lieux a été manipulée. L’un d’eux aurait appuyé sur la détente alors qu’ils jouaient avec l’arme, touchant l’adolescent à la tête.

Le parquet a ouvert une information judiciaire pour assassinat afin d’éclaircir précisément les circonstances du drame. L’enquête, confiée à la division de la criminalité organisée et spécialisée de Lyon, devra notamment déterminer comment cette arme s’est retrouvée accessible à des adolescents.