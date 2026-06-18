A partir de vendredi 19 juin, les visiteurs du musée des Arts de la marionnette pourront découvrir une toute nouvelle collection, dont le fil conducteur ne sera d'autre que le célèbre Guignol.

Les collections du musée des Arts de la marionnette Gadagne (5e) de Lyon font peau neuve. A partir du vendredi 19 juin, les visiteurs pourront apprécier la toute nouvelle exposition "Virevolte". Une exposition dont le parcours a été entièrement repensé autour d'un personnage clé : la figure emblématique de la marionnette Guignol. "80 % du parcours et toutes les marionnettes sont des nouveautés", souligne Bénédicte Aurion, chargée de la programmation du musée.

L'objectif ? Faire découvrir l'art de la marionnette aux petits comme aux grands et pourquoi pas les initier et leur donner envie d'aller voir un spectacle : "Sans les spectacles de marionnettes et les théâtre, ce musée ne serait plus qu'un conservatoire d'archives, nous avons donc une responsabilité commune de perpétuer ce langage en continuant de faire découvrir la marionnette au public", explique Xavier de la Selle, directeur du musée Gadagne.

Marionnettes, coulisses, ateliers...

Pour mieux comprendre l'univers de la marionnette, la nouvelle exposition propose aux visiteurs une vue d'ensemble sur la figure lyonnaise Guignol. L'occasion de rencontrer ses complices, ses cousins et ses cousines internationaux : l'italienne Pulcinella, les anglais Punch and Judy, ou encore, l'Iranien Mobarak, tous exposés dans les différentes salles du musée. "L'idée c'est vraiment de montrer que Guignol a aussi une vie et une histoire", souligne Paul Ripoche, chargé des collection du musée.

"A quoi sert la marionnette ?" , "D'où vient-elle ? ", Comment elle se joue ?" La suite de l'exposition répond aux questions que tout le monde se pose à travers des collections, mettant en avant des marionnettes du monde entier, souvent prêtées par des troupes de spectacle. Les dernières salles dévoilent même les coulisses et les secrets d'un spectacle, avec les différents accessoires et objets utilisés. Nouveauté qui devrait plaire à petits et grands : une scène, appelée "castellet" et des marionnettes sont mises en libre accès pour permettre à chacun de créer sa propre histoire : "L'idée c'est vraiment de venir et de jouer ensemble", insiste Bénédicte Aurion.

Des spectacles de marionnette gratuits en juillet

Et pour ceux qui souhaiteraient voir les marionnettes "prendre vie", des spectacles gratuits seront proposés chaque week-end de juillet. En attendant, un grand week-end festif, mêlant spectacle et découverte de la nouvelle exposition, sera organisé les 20 et 21 juin prochains.

Une scène permet à chacun de créer son propre spectacle de marionnette.

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