À Villeurbanne, un jeune poignardé une vingtaine de fois sur fond de trafic de drogue

Un jeune homme a été poignardé à une vingtaine de reprises lundi soir dans le quartier du Tonkin à Villeurbanne.

Un homme d'une vingtaine d'années est entre la vie et la mort ce mardi après avoir été victime d'une tentative de meurtre à Villeurbanne. Selon nos confrères du Progrès, il a été attaqué vers 23 h 30 lundi 21 avril rue Jacques-Brel dans le quartier du Tonkin.

Il a reçu une vingtaine de coups de couteau notamment dans l'abdomen et les jambes. Les pompiers et le Samu l'ont pris en charge et transporté vers l'hôpital Edouard-Herriot dans le 3e arrondissement de Lyon. Selon nos confrères, les forces de l'ordre étudient la piste d'un règlement de comptes sur fond de trafic de stupéfiants.

Pour rappel, le secteur est gangrené par le trafic de drogue. Un brigade spécialisée de terrain y est d'ailleurs déployée en permanence. La victime est connue des services de police et pourrait être un vendeur de drogue qui était en exercice lors de son agression.

L'auteur des coups de couteau est quant à lui toujours en fuite. L'enquête est confiée aux policiers de la division Est.