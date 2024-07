Alors que de nombreux supporters sont attendus à Lyon cet été, Sytral Mobilités annonce un plan exceptionnel pour faciliter leurs déplacements.

Dans le cadre des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, Lyon accueillera 11 matchs de football entre le 24 juillet et le 9 août. À cette occasion, Sytral mobilités prévoit un dispositif exceptionnel afin d'assurer la fluidité des flux de voyageurs.

Accueillir 30 000 spectateurs par match

Ce plan de transport multimodal permettra d'accueillir 30 000 spectateurs par match sur le réseau TCL. En renfort, "chaque jour de match, près de 300 agents seront mobilisés", indique ainsi Bruno Bernard, président de la Métropole de Lyon. Ces agents s'attèleront en particulier à la conduite, la sécurité, la gestion et l'encadrement des flux. L'objectif du Sytral est notamment d'encourager l'usage des transports en commun en priorité le temps des jeux.

Lire aussi : Le Lyonnais Alexandre Lacazette sélectionné pour les Jeux Olympiques, Rayan Cherki absent

Les lignes de tram T3, T5 et T7 ainsi que le métro A seront d'ailleurs renforcés durant cette période. Les métros circuleront jusqu'à 1 heure du matin les soirs de match. Des navettes spéciales tram et bus seront également mises en place deux à trois heures avant le début des compétitions. Un titre de transport aller-retour à 5 euros sera instauré pour l'occasion. Mais aussi des pass découverte 24h et 48h à 10 et 15 euros, navettes comprises.

Le temps de l'évènement, des expositions photos seront installées dans les stations de métro Stade de Gerland, Saxe Gambetta et Bellecour.

Lire aussi : En juin, Lyon allie droits LGBT+ et sport à l'approche des Jeux Olympiques