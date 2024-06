Les améliorations apportées aux TCL dès la rentrée

Dès le mois de septembre 2024, plusieurs mesures vont être mises en place par le Sytral Mobilités, l’autorité organisatrice des transports en commun lyonnais (TCL).

Lors de son dernier conseil d'administration, le Sytral Mobilités - l'autorité organisatrice des transports en commun lyonnais (TCL)- , représenté par ses trente-huit élus, a acté du déploiement d'un renfort d'offre pour accompagner le développement des territoires.

Première mesure, la poursuite de la réorganisation des lignes de bus TCL et Cars du Rhône dans le cadre du prolongement de la ligne de métro B jusqu'à Saint-Genis-Laval Hôpital Lyon Sud. 3,6 millions d'euros ont été consacrés entre 2023 et 2024 pour cette réorganisation. Une nouvelle phase de renfort d'offre a été actée pour la rentrée, avec notamment de nouvelles extensions de lignes à Brignais, Grigny et Millery, ainsi que des amplitudes de service élargies, "en adéquation avec les horaires de fonctionnement du métro", explique Jean-Charles Kohlhaas, 1er vice-président de Sytral Mobilités. Cette nouvelle phase s’articulera autour de deux axes : le renforcement des fréquences sur les lignes 12 et 78, et l’extension des lignes C10 et 15E.

Ligne 1E, ligne la plus fréquentée du réseau de l’Est lyonnais

Deuxième mesure de la rentrée 2024, le déploiement de renforts d’offre et de capacité sur certaines lignes majeures et structurantes du réseau TCL. La ligne C6 entre la gare de la Part-Dieu et le Campus Ouest bénéficiera ainsi d'une fréquence à 6’ étendue jusqu'à 9h30, contre 9h précédemment, tout en maintenant une fréquence renforcée à 4 minutes entre Gare de Vaise et le Campus.

C'est aussi le cas de la ligne 1E (Colombier-Saugnieu Les Salines – Lyon Grange Blanche), la ligne la plus fréquentée du réseau de l’Est lyonnais, qui connaît régulièrement des phénomènes de surcharge en heure de pointe. "Près d’un million d'euros vont être alloués à l’adaptation de l’offre sur la ligne, une ligne connectée à plusieurs zones d’activités dont celles de Saint-Priest et Saint-Laurent-de-Mure, ainsi qu’à l’ensemble des projets structurants du plan de mandat 2021-2026" a annoncé Bruno Bernard, président de la Métropole de Lyon et de Sytral Mobilités. La fréquence sera ainsi renforcée en journée à 10’ en périodes de pointe pour améliorer la lisibilité de l’offre, et l’amplitude horaire élargie : la ligne circulera de 5h30 à 22h contre 6h à 22h précédemment.

Ligne Bellecour-Francheville : aménagements quai Fulchiron

Une vingtaine de lignes de bus, dont 7 lignes fortes (C5, C9, C12, C14, C16, C18 et C26,) vont également de mesures ciblées afin d’ "augmenter l’attractivité et la qualité des services" et de "garantir la régularité et la fiabilité des lignes telles que le déploiement de véhicules supplémentaires, l’ajustement de fréquence et d’une augmentation de l’offre sur certaines".

Et dès 2025, la ligne C20 qui relie Bellecour à Francheville, et enregistre près de 12 000 voyages/jour, bénéficiera d’aménagements dédié, en commençant par le quai Fulchiron dès cet été.

Desserte de Grézieu-la-Varenne, Craponne, et Brindas

Troisième mesure déployée dès la rentrée de septembre, le prolongement des lignes TCL sur le réseau des Cars du Rhône. Sur les territoires Sud et Ouest, la desserte des communes de Grézieu-la-Varenne, Craponne, et Brindas sera intégralement refondue pour "répondre aux besoins croissants de mobilité des habitants, désaturer l’avenue Millaud entre Craponne Centre et Francheville Bel Air tout améliorant la lisibilité de l’offre pour les usagers" explique le Sytral.

Le nouveau schéma de desserte s’articulera ainsi autour de deux lignes fortes avec un tronc commun entre Craponne Centre et Gorge de Loup : la ligne C24 est simplifiée et une ligne C22 est créée entre Brindas Centre et gorge de Loup.

"Dès le mois de janvier 2025, la Communauté de Communes des Vallons du Lyonnais bénéficiera d’une nouvelle desserte performante et adaptée pour permettre à ses habitants de rejoindre rapidement le centre de Lyon via Gorge de Loup", a également annoncé Damien Combet, vice-président de Sytral Mobilités.

Adaptation des lignes scolaires pour la rentrée des classes

Quatrième et dernière mesure, l'adaptation de 38 lignes scolaires. "A la rentrée 2024-2025, 38 lignes Junior Direct seront concernées par des adaptations et quatre nouvelles lignes seront créés" énumère Jean-Charles Kohlhaas. Ces quatre nouvelles dessertes sont les lignes JD 341 (collège Notre-Dame des Vallons à Vaugneray), JD 354 (collège Georges Charpak à Brindas), JD 307 (collège Sacré Cœur à Ecully) et JD 203B (établissements scolaires de la Croix-Rousse).