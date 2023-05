À Lyon, les transports TCL renforcés pour les Nuits sonores

À l'occasion des 20 ans du festival Nuits sonores, les TCL seront renforcés à partir de mercredi 17 mai et jusqu'à dimanche 21 mai à Lyon.

L'offre de transports en commun sera renforcée à Lyon pour les 20 ans du festival de musiques électroniques Nuits sonores, qui se déroule du 17 au 21 mai aux anciennes usines Fagor-Brandt, à la Sucrière et à Heat, en plus des open-air gratuits disséminés dans la ville.

Selon Sytral Mobilités, l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais, l'offre de la ligne T1 - qui dessert les anciennes usines Fagor-Brandt - sera renforcée en soirée avec un passage toutes les 10 minutes durant les cinq jours du festival, de 21 heures à la fin de service, au lieu de 12 à 15 minutes en temps normal. Les premiers départs depuis Debourg, en direction de l'IUT Feyssine, seront également avancés à 4h40 au lieu de 5h25, avec une fréquence de 15 minutes les jeudi 18 et dimanche 21 mai, dans le but "d'encourager les festivaliers à emprunter les transports en commun".

Le Sytral met à l'honneur les Nuits sonores

En plus du renforcement de l'offre, cette année, le Sytral met à l'honneur le festival emblématique de la capitale des Gaules. En s'associant au programme Extra! des Nuits sonores, l'autorité organisatrice des TCL fait exposer les œuvres du photographe lyonnais François Prost dans six abris de stations de tramway, jusqu'au 4 juin. Ce sont donc les stations de tramway Place des Archives, Sainte-Blandine, Musée des Confluences, Debourg et Hôtel de Région Montrochet qui accueillent l’exposition photographique "CLUB IVOIRE".

