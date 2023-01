Pour ses 20 ans à Lyon, Nuits sonores "veut réinventer le dancefloor"

Nuits sonores, le festival incontournable à Lyon depuis 20 ans, revient du 17 au 21 mai pour sa 20e édition. Arty Farty lève le voile sur une majeure partie de sa programmation.

Le festival de musique électronique Nuits Sonores soufflera ses 20 bougies du 17 au 21 mai prochain. 20 ans de concerts, d’événements et d’actions culturelles qui ont façonné la scène lyonnaise, aujourd’hui florissante en la matière.

Pour cette édition anniversaire un peu particulière, les organisateurs du festival, Arty Farty, ont choisi d'articuler le thème de l'événement autour d'un "pont entre le passé et le présent, avec tous les souvenirs qui ont été construits, mais aussi de regarder vers le futur", précise le comité de la direction artistique. Après avoir dévoilé une partie de sa programmation il y a quelques semaines, Arty Farty a levé le voile sur 50 nouveaux noms ce mercredi 25 janvier, dont celui de l'artiste allemande Ellen Allien, invitée pionnière du festival.

"On s'est posé la question de comment inventer le festival du futur. On veut réinventer le dancefloor" Pierre Zeimet, directeur artistique des Nuits sonores

Pour cette 20e année, le festival se veut créatif, esthétique et festif. "On veut réinventer le dancefloor. Nuits sonores est un espace de rencontre artistique, entre Laurent Garnier, Marcel Dettmann, et les nouveaux artistes de la scène émergente", explique Pierre Zeimet, le nouveau directeur artistique des Nuits sonores. La programmation oscille entre mélodies électroniques, techno percutante, pop, funk, sonorités asiatiques, rap, drum and bass, ou encore acid. L'événement fait également honneur à l'effervescence de la scène locale, à l'image des artistes lyonnais comme Vel.

4 lieux pour les Days : Sucre, Sucrière, Esplanade et Azar Club

Comme la précédente édition, Nuits sonores concentre le programme principal de sa 20e édition sur ses journées et revient sur le site de la Sucrière, mais pas que. Entre l'esplanade, la salle 1930 de la Sucrière et le Sucre, les festivaliers vont aussi pouvoir assister à des concerts dans l'antre du Azar club, nouveau venu au sein de la galaxie Nuits sonores. Un choix justifié par la volonté constante des organisateurs de proposer un "mélange d'esthétiques s'exprimant dans des formes variées".

Nuits sonores met en vente les billets de ses "days" à partir de 33 euros la journée. Un ticket en hausse par rapport à l'édition 2022 et qui donnera accès aux quatre scènes citées précédemment, entre 16 et 23 heures. Est également mis en vente le "pass days" qui offre l'accès aux quatre jours pour 118 euros.

Parmi les artistes, on retrouvera Maceo Plex (Day 1), LSDXOXO (live) (Day 2), Hyph11E (Day 3), ou encore Jana Woodstock (Day 4). Pour le "closing Day" de cette édition anniversaire, qui affiche d'ores et déjà complet, Arty Farty a fait appel au DJ pionnier de la techno française recordman de participation au festival Nuits sonores, Laurent Garnier. La jauge publique a une capacité de 6900 places.

Laurent Garnier aux Nuits sonores 2016 © Brice Robert

3 lieux pour les Nights : anciennes usines Fagor Brandt, Sucre et H7

Contrairement aux journées, les billets des nuits ne permettent l'accès qu'à un seul site à la fois. Les "pass Nuits" et les "pass days et nights" ont été supprimés cette année. Les festivaliers devront choisir de passer leur nuit à H7, au Sucre ou aux anciennes usines Fagor Brandt, qui n'accueilleront qu'une seule scène. Les sites des usines Fagor Brandt pourront accueillir jusqu'à 5 500 festivaliers, 1 500 à H7 et une capacité de 750 personnes au Sucre pour les nuits.

Parmi les artistes programmés pour ces nuits on retrouve Moderat (live) (Night 1), Red Axes (live) (Night 2), le collectif Everybody Trance au H7 (Night 3), Partiboi69 b2b LB aka LABAT (Night 4), etc.

La programmation des nuits au Sucre sera dévoilée le 8 mars prochain. Si les pass Days qui offrent un accès aux quatre jours pour 118 euros ont été conservés, les pass Nuits et Nights & Days ont été supprimés cette année. Il faudra donc dépenser au minimum 29 euros et au maximum 33 euros pour chaque soirée.

En 2023 le festival Nuits Sonores fêtera ses 20 ans. (Photo : Brice Robert)

Le retour des Open airs

Nuits sonores profite également de cette édition anniversaire pour réintégrer dans la programmation de son festival des formats gratuits, avec des open airs organisés sur plusieurs places de Lyon les 18, 19 et 20 mai. Pour l'instant, les lieux choisis et les artistes retenus n'ont pas été dévoilés, il faudra patienter jusqu'en avril.

À cela s'ajouteront les "Extra!", une série d'événements, qui restent à définir, autour de la cuisine de la littérature ou encore de la photo. 2023 marquera aussi le retour des "Mini Sonores", le festival dans le festival pour les mineurs, les conférences NS Lab (ex-European Lab) ou encore la création de podcasts. Le détail de ces différents programmes sera dévoilé entre mars et avril.

Toujours dans le but de célébrer les 20 ans du festival de musiques électroniques, Arty Farty a fait appel au duo Darkside, composé de Nicolas Jaar et Dave Harrington, qui tiendront chaque soir du mercredi 17 au samedi 20 Maine résidence aux Subsistances. Sans oublier le concert live de Chilly Gonzales à l'auditorium de Lyon le dimanche 21 mai, en clôture du festival.