Nuits sonores, le festival emblématique des musiques électroniques à Lyon, lève le voile sur les lieux où seront programmés les trois open-airs gratuits, en marge du festival.

Pour ses 20 ans, le festival incontournable des Nuits sonores met les bouchées doubles avec un retour des open-air gratuits dans trois endroits de la ville de Lyon, du 18 au 20 mai, à savoir place Guichard, Transbordeur et l'esplanade du Gros Caillou. Du 17 au 21 mai prochain, Nuits Sonores devrait mettre en avant "les scènes internationales sous-représentées — d’Asie, d’Afrique, d’Amérique du Sud mais aussi d’Europe de l’Est et plus particulièrement d’Ukraine".

Les "Days" organisées l’année dernière aux anciennes usines Fagor-Brandt retrouveront leur terrain de jeu de la Sucrière à Confluence, quant aux "Nuits" elles feront le chemin inverse. C'est aussi la dernière année que le festival se produira dans les anciennes usines Fagor-Brandt, avant de se retrouver aux "Grandes Locos" à la Mulatière.

Ouvert à tous

C'est sous le nom de "Public domaine" que les open-air gratuits reviendront du jeudi 18 au samedi 20 mai. Ouvert à tous, de 15h à 21h, les Lyonnais pourront se rassembler le jeudi 18 mai sur la place Guichard où Hadj Sameer, Kabylie Minogue et Mystique sont programmés, le second jour au Transbordeur à Villeurbanne avec Lisa More, NNHMN, RENDEZ-VOUS, Sacha Mambo b2b Zozo, Sworn Virgins, The Hacker et UTO puis le samedi 20 mai à l'esplanade du Gros Caillou où les artistes Blanc Manioc b2b Ti Zanoli, Kwilu b2b Laissonsluciefaire, et Maraboutage se succèderont. Une programmation qui valorise la scène lyonnaise. Arty Farty indique toutefois que la réservation (gratuite) pour le Transbordeur est conseillée.

Pour l'heure, les "nuit 3" aux Usines Fagor et "nuit 2" à H7, ainsi que le "closing" avec l'artiste Laurent Garnier sont complètes. Les billets sont à retrouver sur le site de l'événement.

