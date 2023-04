À l’occasion de ses 20 ans, Nuits sonores replace 20 photos emblématiques du festival dans les lieux de Lyon où elles ont été prises.

Un coup d’oeil dans le rétroviseur avant d’aborder sa troisième décennie, c’est ce que propose le festival de musiques électroniques Nuits sonores jusqu’au 21 mai. À l’occasion de son vingtième anniversaire, l’évènement qui a contribué au défrichage urbain et musical de Lyon depuis sa création en 2003 organise une exposition photo urbaine, intitulée 20 ans sans dormir, pour remettre en lumière quelques-uns de ses grands moments.

Lire aussi :

Replacer le festival dans l'espace public

"On est parti de l’envie de faire un retour dans l’espace public et de positionner les photos là où elles ont été prises", explique Fanny Crapanzano, la directrice des partenariats d’Arty Farty en charge de l’exposition. De la pointe de la Confluence, à la Croix-Rousse, en passant par La Sucrière, le Transbordeur, Fagor-Brandt, l’Hôtel Dieu, la place des Célestins ou encore la Piscine du Rhône. "Nuits sonores est l’un des plus grands festivals d’urbanisme transitoire, ce projet des 20 ans c’est aussi réussir à montrer des lieux qui ont disparu", précise Fanny Crapanzano.

Fanny Crapanzano et Vincent Carry lors de l'inauguration de l'exposition "20 sans sans dormir" à la Galerie des Terreaux le 24 avril. (Photo Hadrien Jame)

Comme un symbole, vingt lieux "très importants du festival" ont été retenus, souligne Vincent Carry, le directeur d’Arty Farty. L’occasion aussi de mettre en avant certains des photographes avec lesquels le festival travaille depuis plus années, à l’instar de Denis Chaussende, Gaëtan Clément, Brice Robert, ou plus récemment Tony Noël. Les clichés, ainsi que d’autres, sont également visibles depuis ce jeudi 27 avril à la Galerie des Terreaux, où Nuits sonores tient sa billetterie.

Pour les plus nostalgiques, une seconde exposition sera organisée pendant le festival sur le site de Fagor-Brandt. Celle-ci plongera les visiteurs dans la vie d’un festivalier pendant 24 heures.

Les 20 lieux où voir l'exposition

Pointe de la Confluence, Lyon 2e, © Gaétan Clément HEAT/H7 - 70 quai Perrache, Lyon 2e, © Gaétan Clément La Sucrière - 49-50 quai Rambaud, Lyon 2e, © Juliette Valero La Sucrière - 49-50 quai Rambaud, Lyon 2e, © Denis Chaussende Hôtel Dieu - 24 rue Childebert, Lyon 2e, © Kevin Buy Place des Célestins, Lyon 2e, © Brice Robert 30 rue de l'Arbre Sec, Lyon 1er, © Denis Chaussende Place Louis Pradel, Lyon 1er, © Laurie Diaz 2 place Sathonay, Lyon 1er, © Marion Bornaz 4-5 place des Capucins, Lyon 1er, © Laurie Diaz Les SUBS - 8bis quai Saint Vincent, Lyon 1er,© Julien Mignot Esplanade du Gros Caillou, Lyon 4°, © Brice Robert Parc de la Cerisaie - 25 rue Chazière, Lyon 4°, © Laurent Julliand Le Transbordeur - 3 boulevard de Stalingrad, Villeurbanne, © Tony Noël Place du Général Leclerc, Lyon 6°, © Denis Chaussende Auditorium de Lyon - 149 rue Garibaldi, Lyon 3e, © Brice Robert Piscine du Rhône - 8 quai Claude Bernard, Lyon 7e, © Brice Robert 29 rue Saint Michel, Lyon 7e, © Romain Etienne 182 avenue Jean Jaurès, Lyon 7e,© Chris Cairns Usines Fagor - 65 avenue Challemel Lacour, Lyon 7e, © Brice Robert

Lire aussi : Nuits sonores 2023 à Lyon : des scènes en plus et des places plus chères