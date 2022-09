À Lyon, les mineurs interdits de trottinettes électriques en libre service

À la suite d’une succession d’accidents, la mairie a contraint Dott et Tier, les deux opérateurs de trottinettes en libre service, à en interdire la location aux mineurs.

C'est le fruit de discussions qui ont duré plusieurs mois entre la Ville de Lyon et les deux opérateurs de trottinettes électriques en libre service présents sur la commune, selon nos confrères d'Actu Lyon. Les moins de 18 ans ne peuvent désormais plus accéder à la location de ces engins, comme l'a annoncé Valentin Lungenstrass dans un tweet du 16 septembre dernier. Pour cela, le scan d'une pièce d'identité leur est demandé au moment de débloquer le véhicule. Un système qui avait déjà été expérimenté par Dott à Lyon en 2021.

En 2021, les lyonnais ont confirmé leur intérêt pour ce mode avec 400 000 usagers uniques et un doublement de la distance parcourue. ✅ Le contrôle de l'âge 🔞 via l'identité est désormais obligatoire pour tous les usagers! 3/4 — Valentin Lungenstrass (@vlungenstrass) September 16, 2022

Plusieurs accidents graves

La décision s'inscrit dans un contexte où plusieurs accidents graves sont survenus à Lyon au cours des derniers mois. Le plus dramatique, en août dernier, a coûté la vie à Iris et Warren, deux adolescents de 15 et 17 ans fauchés par une ambulance privée alors qu'ils circulaient sur les quais de bord de Saône.

