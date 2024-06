À Lyon, les Fêtes Consulaires mettent l'artisanat et le savoir-faire à l'honneur

Du 15 au 16 juin, les 70 consulats lyonnais organisent des animations pour présenter les pratiques traditionnelles de leurs pays.

Depuis plus de 20 ans, Lyon organise les Fêtes Consulaires, attirant chaque année plus de 35 000 personnes. Un évènement élaboré en lien avec les autorités consulaires locales pour célébrer l'internationalité de la ville. Lyon abrite en effet les consulats de 70 pays. Après une édition 2023 sous le prisme des jeux et du sport, l'édition 2024 met l'artisanat et les savoir-faire à l'honneur.

"Les consuls vont nous proposer en avant-première de nombreuses animations en lien avec l’artisanat. De l’innovation technologique aux savoir-faire ancestraux, il y en a pour tous les goûts", indique dans un communiqué Sonia Zdorovtzoff, adjointe municipale déléguée aux relations internationales.

Des pratiques traditionnelles des quatre coins du monde

De nombreuses animations seront ainsi proposées sur le village des Fêtes Consulaires installé place Bellecour les 15 et 16 juin. Parmi elles, des ateliers céramiques, peinture, architecture, filage de soie. Mais aussi des démonstrations d'instruments traditionnels, de cordonnerie, coiffure, horlogerie et robotique. Le public pourra ainsi s'essayer à différentes pratiques du monde entier. Grâce à un passeport distribué gratuitement au stand de la Ville, les visiteurs auront l'occasion de suivre un parcours à travers le village. Ce qui leur permettra d'interagir avec les consulats et associations présents.

Huit autres animations sont prévues dès le 10 juin durant la semaine des Consulats en fête. L'Algérie proposera par exemple un salon dédié au patrimoine artisanal, au terroir et au tourisme place Lyautey les 12 et 13 juin. Côté Italie, une soirée sur les techniques de mosaïque est prévue le 14 à l'Institut culturel italien. La Croatie, l'Espagne, l'Irlande, les Seychelles et la Suisse seront également de la partie.

