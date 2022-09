L’Irlande choisit Lyon pour ouvrir son premier consulat en France

L’Irlande vient d’ouvrir un nouveau consulat général en France, rue Crepet, dans le 7e arrondissement de Lyon. Un lieu qui doit permettre de représenter les intérêts de l’Irlande dans les régions Auvergne-Rhône-Alpes et Bourgogne-Franche-Comté.

Une nouvelle mission de représentation de l’Irlande en France a ouvert ses portes à Lyon. Installé rue de Crepet, dans le 7e arrondissement, ce consulat dirigé par la consule générale Ciara de Mora aura pour but de renforcer les liens de l’Irlande "avec Lyon et avec les régions Auvergne-Rhône-Alpes et Bourgogne-Franche-Comté" qui ont "développé des secteurs industriels, numériques, alimentaires et manufacturiers innovants", explique Mme de Mora.

Si habituellement les consulats permettent à leurs ressortissants de réaliser leurs démarches administratives, la mission qui ouvre à Lyon "ne fournira pas de services consulaires directs pour le public. Les personnes ayant besoin d'une assistance consulaire, notamment de services de passeport et de visa, sont priées de contacter l'Ambassade d'Irlande à Paris", préviennent les représentants de la mission diplomatique irlandaise à Lyon.

Ce consulat aura principalement la charge de faire la "promotion du tourisme et des opportunités commerciales et culturelles dans le grand sud-est de la France", alors que de nombreuses multinationales irlandaises sont implantées à Lyon, à l’instar de Kingspan, Icon ou encore Amarenco.