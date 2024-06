La région Auvergne-Rhône-Alpes est touchée par un pic de concentration de graminées dans l'air. Une période difficile pour les allergiques.

Dans son bulletin régional du 6 juin, Santé publique France indique qu'une "explosion des concentrations de pollens de graminées dans l’air est attendue avec le retour du soleil", en Auvergne-Rhône-Alpes.

un risque d’allergie élevé sur tout le pays

"Les niveaux de pollens de graminées sont actuellement très importants sur tous nos capteurs ce qui entraîne un risque d’allergie élevé sur tout le pays", précise le Réseau national de surveillance aérobiologique.

#Pollens 🌻

⚠️ Le risque d'allergie est toujours élevé sur toute la région pour les pollens de graminées qui sont très présents dans l'air à la faveur d'un temps plus doux et ensoleillé.#allergie pic.twitter.com/82xLDcJiFG — Atmo Auvergne-Rhône-Alpes (@atmo_aura) June 7, 2024

Et d'ajouter : "Ces risques d’allergies élevés pour les pollens de graminées persisteront malheureusement encore pendant plusieurs semaines avant de diminuer vers la fin du mois de juin." Les averses de pluie pourront apporter un peu de répit aux allergiques, mais le RNSA alerte sur les risques d'asthme d'orage.

Des bons gestes à adopter

Cette année, le pic d'activité des pollens de graminée est arrivée avec du retard indique Santé publique France en raison des importantes pluies du mois de mai. Néanmoins, ces dernière ont également favorisé la croissance des graminées, engendrant d'importantes concentrations dans l'air avec le retour du beau temps.

Les allergiques peuvent suivre plusieurs conseils pratiques pour mieux se protéger des pollens et limiter leur exposition. Le RNSA préconise de se rincer les cheveux le soir, d'aérez les logements avant le lever et après le coucher du soleil si possible, d'éviter de faire sécher le linge à l’extérieur, de garder les vitres des voitures fermées pour éviter que les pollens ne rentrent dans l’habitacle, de porter un masque en extérieur, d'éviter les activités sportives à l’extérieur qui entraînent une surexposition aux pollens.