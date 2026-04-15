Pensées pour les grands enfants et dotées d'une multitude d'agréments, les aires de jeux "monumentales" de Lyon semblent avoir du succès auprès des enfants comme des parents.

Si les vacances sont synonymes de répit pour certains, elles riment parfois avec casse-tête pour les parents. En cette deuxième semaine de vacances, certains sont à court d'idées pour occuper leurs enfants sans faire exploser le budget. Le parc se présente alors comme la solution magique et économique. A Lyon, ces espaces semblent avoir changé de dimension. Deux aires se distinguent notamment par leur taille, "La vague" du Parc Blandan, inaugurée en 2014 sous Gérard Colomb, et le nouveau "Caterpilou" de Confluence, accessible depuis juillet dernier.

Toboggans géants, murs d'escalade, trampolines... , en plus de regorger d'activités inédites, les deux espaces ont une particularité : permettre aux enfants de s'amuser jusqu'à quatorze ans. A entendre les cris des enfants à une centaine de mètres, les deux parcs semblent être victimes de leur succès. Certains sont même venus de loin pour tester le Caterpilou : "Nous n'habitons pas à Lyon mais nous avions entendu parler de ce nouveau parc et nous voulions le tester", explique Mélissa. "J'adore le toboggan, il est trop trop bien" , ajoute son fils de six ans.

A Confluence, les enfants peuvent escalader le Caterpilou avant de redescendre en toboggan.

"Il y a de tout pour tous les âges"

Pas de mauvaise surprises, les parents semblent aussi conquis par le Caterpilou que leurs enfants : "Je trouve que c'est sympa il y a du monde, les enfants s'amusent, c'est propre. Je suis contente c'est bien de faire ce genre d'espace de jeux en pleine ville. C'est une bonne manière d'occuper les enfants et en plus c'est gratuit", sourie Sarah, mère de quatre enfants, avant de glisser : "J'aimerais bien être une enfant pour escalader". Même constat pour ce père de famille, habitué du parc : "Nous habitons à Confluence donc j'emmène les enfants tous les week-end et pendant les vacances. Ce parc est impeccable pour les enfants, il y a beaucoup d'activités, mes filles adorent la balançoire et le fait de pouvoir escalader."

Point particulièrement apprécié, la limite d'âge élevé et les activités adaptées aux plus grands : "Je trouve cette aire vraiment grande et adaptée aux plus grands, il y a de tout, pour tous les âges", souligne un animateur du centre l'Arche de Noé, venu au parc avec un groupe. Il ajoute : "Avant nous étions limités, ici nous pouvons ramener tout le monde aujourd'hui nous sommes au moins une quarantaine." Même constat du côté de "la Vague" du Parc Blandan où de nombreuses familles sont venues passer leur mardi après-midi : "Cette aire de jeux est incroyable, les enfants peuvent y passer des heures, pour moi c'est le meilleur parc pour enfants de Lyon, il y a des jeux qui sont imbattables", reconnaît une maman.

Bientôt sept nouvelles aires de jeux "monumentales" ?

Bonne nouvelle pour les familles, comme promis par Grégory Doucet lors de sa campagne, sept nouvelles aires "monumentales" devraient être créées au cours du second mandat. Inspirées de "la Vague" et du "Caterpilou", ces dernières "seront adaptées à une large tranche d'âge et seront dotées d'espaces verts, de jeux d'eau, voire de tables de ping-pong", affirme la Ville de Lyon.

L'emplacement des deux prochaines aires est par ailleurs connu. L'une devrait voir le jour dans le quartier des Etats-Unis (8e), l'autre au parc de Gerland (7e). La construction d'une aire à proximité du centre social de Champvert (9e) avait également été évoquée par le maire du 9e arrondissement, Emmanuel Giraud, lors de la campagne. "L'objectif serait de faire une aire dans chaque arrondissement", précise la Ville de Lyon, ajoutant néanmoins que "l'assise importante, nécessaire à la construction des aires était contraignante", notamment dans le 1er arrondissement.

A noter que chaque aire "monumentale" représente une enveloppe d'environ un million d'euros.

"La vague" du Parc Blandan est la première aire "monumentale" construite à Lyon.

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