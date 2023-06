À Lyon, le Sytral ouvre les portes de ses bus aux vélos 

Sytral Mobilités expérimente en ce moment et pour une durée de six mois, la possibilité pour les utilisateurs de prendre le vélo dans le bus sur la ligne 10E du réseau TCL.

Engagé à accompagner l’usage du vélo en complémentarité des transports collectifs, Sytral Mobilités va essayer de combiner les deux durant plusieurs mois. "La dynamique se poursuit avec le lancement ce jour d’une expérimentation, d’une durée de 6 mois, sur la ligne 10E du réseau TCL offrant la possibilité aux usagers d’emporter leur vélo à bord du bus" , annonce Fabien Bagnon, membre du bureau exécutif de Sytral Mobilités.

Une descente et une montée possible qu’aux terminus

Au total pas moins de 12 véhicules sont équipés d’un système d’accroche simple et sécurisé pouvant accueillir les deux roues non motorisés. À chaque arrêt, il ne sera pas possible de mettre son vélo. La montée et la descente du bus avec le vélo ne peuvent s’effectuer qu’aux terminus de la ligne soit à Porte de Lyon ou à Gare de Vaise.

Pour stationner son transport doux au niveau de la Gare de Vaise, l’usager aura la possibilité de stationner son vélo dans le parc relais vélos sécurisés avec son abonnement TCL.