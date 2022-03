À Lyon, les prix du gazole et de l'essence dépassent partout la barre des deux euros

L'onde de choc de la guerre en Ukraine atteint déjà le Rhône : dans Lyon, les prix à la pompe dépassent désormais partout, ce mercredi 9 mars, la barre des deux euros le litre pour le gazole et l'essence.

C'est une barre plus que symbolique, car elle fait très mal au porte-monnaie des ménages. Depuis quelques jours, le prix de l'essence et du gazole à la pompe explose à cause de la guerre en Ukraine, qui fait craindre une baisse des exportations russes en gaz et en hydrocarbures et tend le marché mondial.

À Lyon, ce mercredi 9 mars, les prix à la pompe dépassent partout les deux euros le litre, que ce soit pour l'essence ou le gazole. Sur la carte du site du gouvernement qui répertorie le prix des carburants dans les stations, un survol de la carte suffit à voir que pas une station n'échappe à la hausse exponentielle du cours du pétrole.

Dans le 7e arrondissement, la station Raclet Total, rue de Gerland, affiche des prix au litre de 2,279 euros pour le gazole et 2,136 euros pour le SP95-E10. Dans le 3e, la station Avia Garibaldi, rue de Garibaldi, indique 2,099 euros pour le gazole et 2.049 pour le SP95-E10. Sur la colline de Croix-Rousse dans le 4e, la station Esso, rue Philippe-Lassalle, vend son gazole à 2,278 euros et son SP95-E10 à 2,258 euros.

Il faut aller à Oullins pour tomber sous les deux euros le litre

Autour de Lyon, la situation n'est pas plus favorable pour les automobilistes. Au nord à Caluire-et-Cuire, la station Total de la rue Pasteur écoule son gazole à 2,279 euros le litre, le SP95-E10 à 2,129. À l'est, les prix sont tout aussi hauts à Villeurbanne. La station 8 à Huit, située sur le cours Tolstoï, y applique un tarif très élevé : 2,379 euros le litre de gazole, 2,249 le SP95-E10.

Au sud, inutile de songer à faire une bonne affaire en se rapprochant des raffineries : à Feyzin, la station Total Access de la Belle Etoile affiche des prix de 2,264 euros pour le gazole et 2,112 euros pour le SP95-E10. Enfin, notre tournée se termine dans l'ouest lyonnais avec une bonne nouvelle à Oullins : la station d'Intermarché sur le boulevard Emile-Zola indique encore un prix en-dessous des deux euros le litre pour son SP95-E10. Ce carburant y est vendu 1,969 euro. Le gazole en revanche y est écoulé à 2,119 euros. Difficile pourtant de parler de "bonne affaire".