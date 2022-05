Lyon : pas de métro B ce dimanche 8 mai

Le métro B sera à l'arrêt toute la journée ce dimanche 8 mai à Lyon pour cause de travaux sur la ligne.

Pas de métro B à Lyon aujourd'hui. En cause : des travaux préparatoires à l'automatisation de la ligne. Le métro sera complètement fermé toute la journée du dimanche 8 mai, dans les deux sens de circulation.

Des bus relais sont mis à disposition entre les arrêts Charpennes et Gare d'Oullins. Ils circuleront toutes les dix minutes jusqu'à 13h, et toutes les six à huit minutes à partir de 13h, informent les TCL.

Le dernier bus relais partira de l'arrêt Charpennes à 00h18. Le dernier départ de gare d'Oullins se fera à 00h12.