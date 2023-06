À Lyon, le Lou Rugby débarque son entraîneur Xavier Garbajosa

Le président du LOU Yann Roubert et Xavier Garbajosa, le manager sportif lors de la présentation du coach en 2022. ©Lou Rugby

Arrivé il y a tout juste un an à la tête du club lyonnais de Top 14, Xavier Garbajosa a été débarqué par le Lou Rugby deux ans avant la fin de son contrat.

À la tête des Rouges et Noirs depuis un an, Xavier Garbajosa, l’entraîneur du 3e de la saison régulière de TOP 14 vient d’être débarqué par sa direction deux ans avant la fin de son contrat. Dans un communiqué publié à la mi-journée, le Lou Rugby explique que cette décision doit permettre "de garantir au groupe sportif la sérénité nécessaire afin de favoriser les performances futures et de poursuivre la progression du club selon ses ambitions".

Des difficultés avec le vestiaire

Ces dernières semaines des critiques émanant du vestiaire avaient notamment été émises à l’encontre du manager de 46 ans arrivé à Lyon un an après avoir été écarté de son poste d’entraîneur par Montpellier. Malgré des regrets après son élimination en barrage contre Bordeaux-Bègles le 4 juin (25-32), le club lyonnais avait jusqu’ici réalisé une saison plus qu’honorable.

Pour l’heure, aucun remplaçant n’a été annoncé pour prendre le sifflet de coach du Lou et remplir les chaussures de Pierre Mignonni resté sept ans au club et qui avait laissé sa place à Xavier Garbajosa à l’été 2022. "Les candidatures pour un poste de Directeur Sportif seront étudiées, mais aucun recrutement ne sera conduit dans la précipitation étant donné la somme de compétences déjà présentes au club", précise le Lou.

Plusieurs joueurs sur le départ

En attendant, "le staff actuel sera en charge de la préparation de la saison prochaine". En fin de semaine dernière, le club avait déjà annoncé le départ de plusieurs joueurs : l’international fidjien Tuisova, le demi d’ouverture des All Blacks Lima Sopoaga, le trois quarts centre franco-fidjien Tavite Veredamu, le deuxième ligne Temo Mayanavanua, l'ailier international français Noa Nakaitaci ou encore Patrick Sobela et Jonathan Pélissié.