À Bellecour, une boutique dédiée au label "Fabriqué à Lyon"

La Ville de Lyon a inauguré un kiosque "Fabriqué à Lyon" sur la place Bellecour, vendredi 9 juin.

Dans l'optique de favoriser le savoir-faire local, la Ville de Lyon a inauguré sa boutique éphémère "Fabriqué à Lyon", sur la place Bellecour, vendredi 9 juin. Un label sensé offrir un gage d'authenticité aux consommateurs désireux d'acheter des produits créés sur le territoire lyonnais.

Créé en 2021, ce label compte déjà plus d'une centaine d'artisans. En novembre dernier, la Ville de Lyon avait décerné son label à 49 artisans et commerçants locaux. "C’est une nouvelle opportunité qu’offre la Ville de Lyon au label et aux labellisés de gagner en visibilité, dans un lieu emblématique de notre Ville", a souligné Camille Augey, adjointe au maire de Lyon, en charge de l’emploi.

Stand éphémère jusqu'au 31 juillet

Jusqu'au 31 juillet, les habitants pourront découvrir une sélection de produits locaux : savon, conserverie, soierie, etc. La boutique est ouverte du mercredi au samedi, de 11 à 20 heures.

Par ailleurs, la campagne de labellisation pour la troisième édition du "Fabriqué à Lyon" est ouverte jusqu'au 15 juin.

