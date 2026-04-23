Actualité
Festival des cuisines du monde
Festival des cuisines du monde ©Mairie du 7e

À Lyon, le Festival des cuisines du monde revient faire voyager la Guillotière

  • par LR

    • Le 7 juin, le cours Gambetta sera piétonnisé pour accueillir la quatrième édition de cet événement gourmand et solidaire, devenu un rendez-vous phare du quartier.

    La Guillotière s’apprête à reprendre des airs de tour du monde culinaire. Dimanche 7 juin, de 11h à 17h, le cours Gambetta sera exceptionnellement réservé aux piétons pour accueillir la quatrième édition du Festival des cuisines du monde, soutenu par la ville de Lyon et plusieurs acteurs locaux.

    A lire aussi : 10 ans du Lyon Street Food Festival : les premiers chefs dévoilés

    Au total, 23 restaurateurs et pâtissiers représentant 18 pays proposeront des spécialités à découvrir le temps d’une journée conviviale. Porté par l’association Re-dorons la Guillotière en lien avec la municipalité et les conseils de quartier, l’événement avait attiré plus de 5 500 visiteurs l’an dernier.

    Accessible gratuitement, le festival proposera des formules à prix inchangés, ainsi que des animations pour tous les âges : jeux, maquillage et ambiance musicale assurée par la Tropical Brass Band. Cette édition mettra aussi l’accent sur la solidarité, avec l’objectif de financer plus de 100 "formules suspendues" destinées à des familles en difficulté. Un pari qui mise sur la mobilisation des habitants pour faire rimer gastronomie et partage.

    à lire également
    Près de Lyon : le Bois des Lutins recrute artistes et comédiens pour ses spectacles d’été

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Festival des cuisines du monde
    À Lyon, le Festival des cuisines du monde revient faire voyager la Guillotière 14:58
    Près de Lyon : le Bois des Lutins recrute artistes et comédiens pour ses spectacles d’été 14:40
    A Lyon, la guerre est déclarée en interne dans le camp Aulas 14:34
    inondations route Givors, le 17 octobre 2024
    Climat : les entreprises d'Auvergne-Rhône-Alpes face à l'inévitable 14:26
    Transmission d’entreprises : le ministre Serge Papin en déplacement dans le Rhône 14:17
    d'heure en heure
    Portfolio musée des tissus
    Lyon : le Musée des Tissus s’ouvre à la Biennale d’art contemporain 14:06
    Guitare
    Devenir musicien intervenant : le CFMI de Lyon lance sa campagne 2026 13:40
    Le nombre de mariages n'a jamais été aussi élevé depuis 2009 en Auvergne-Rhône-Alpes 12:58
    A Lyon, le chiffre d'affaire de bioMérieux en chute libre 12:14
    Aulas accuse Doucet de "trahir le résultat des urnes" : l'édile lyonnais parle lui "d'un score sans appel" 11:40
    Chapelle de la Trinité : surmonter l’orage 11:37
    Escapades : 12 idées pour un City-break à Vienne-Condrieu 11:31
    police lyon faits divers
    Rillieux-la-Pape : un policier visé par une embuscade alors qu'il rentrait chez lui 11:05
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut