Le 7 juin, le cours Gambetta sera piétonnisé pour accueillir la quatrième édition de cet événement gourmand et solidaire, devenu un rendez-vous phare du quartier.

La Guillotière s’apprête à reprendre des airs de tour du monde culinaire. Dimanche 7 juin, de 11h à 17h, le cours Gambetta sera exceptionnellement réservé aux piétons pour accueillir la quatrième édition du Festival des cuisines du monde, soutenu par la ville de Lyon et plusieurs acteurs locaux.

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Au total, 23 restaurateurs et pâtissiers représentant 18 pays proposeront des spécialités à découvrir le temps d’une journée conviviale. Porté par l’association Re-dorons la Guillotière en lien avec la municipalité et les conseils de quartier, l’événement avait attiré plus de 5 500 visiteurs l’an dernier.

Accessible gratuitement, le festival proposera des formules à prix inchangés, ainsi que des animations pour tous les âges : jeux, maquillage et ambiance musicale assurée par la Tropical Brass Band. Cette édition mettra aussi l’accent sur la solidarité, avec l’objectif de financer plus de 100 "formules suspendues" destinées à des familles en difficulté. Un pari qui mise sur la mobilisation des habitants pour faire rimer gastronomie et partage.