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Près de Lyon : le Bois des Lutins recrute artistes et comédiens pour ses spectacles d’été

  • par La Rédaction

    • Le parc de loisirs nature Le Bois des Lutins organise le 28 avril une journée de casting immersive pour préparer ses nouveaux spectacles estivaux, dont les "Nuits des Légendes".

    Le jeudi 28 avril, le parc Le Bois des Lutins ouvrira exceptionnellement ses coulisses pour recruter artistes et comédiens. L’objectif : constituer les équipes qui feront vivre les spectacles de la saison estivale, notamment les nouvelles "Nuits des Légendes", prévues en juillet et août.

    Cette journée de casting, programmée de 9h30 à 16h, proposera une immersion complète dans l’univers du parc. Les candidats découvriront la direction artistique du projet avant de participer à des sessions d’audition mêlant rencontre humaine et prestation scénique. Chaque artiste devra présenter un texte préparé ainsi qu’une démonstration de sa discipline (jeu, cirque, mouvement).

    Créé en 2019 et situé à Diémoz, à moins de 25 minutes de Lyon, le parc attire chaque année près de 100 000 visiteurs. Pour Thierry Franc, président d’Adventure Group, le spectacle vivant reste au cœur de l’expérience proposée : une approche immersive où la proximité avec le public est essentielle.

    La saison 2026 doit ainsi marquer un nouveau cap avec douze soirées festives mêlant festin géant, bal folklorique, spectacle aquatique et feu d’artifice.

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