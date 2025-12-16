Pollution à Lyon : la qualité de l'air dégradée ce mardi

La qualité de l'air se dégrade à Lyon ce mardi 16 décembre avec des concentrations en dioxyde d'azote qui partent à la hausse.

On respire un peu moins bien à Lyon et dans l'agglomération lyonnaise ce mardi 16 décembre. Selon les dernières données d'Atmo, l'observatoire de la qualité de l'air en Auvergne-Rhône-Alpes, la qualité de l'air sera dégradée à moyenne ce mardi dans la métropole de Lyon.

Dans le centre de Lyon les concentrations en particules fines, dioxyde d'azote et multi-polluants seront notamment en hausse. Elles resteront bonne pour l'ozone et le dioxyde de soufre, hormis autour des grands axes de circulation comme la M6 et la M7 ou encore le périphérique Laurent Bonnevay.

La pluie qui pourrait tomber ce mardi matin pourrait améliorer la situation dans la métropole de Lyon.