Horaires, propreté, végétalisation… Les nouvelles règles des terrasses à Lyon

Fermeture avancée, cendriers obligatoires, cheminement piéton règlementaire… La Ville de Lyon a dévoilé son nouveau règlement des terrasses.

Il aura mis du temps à arriver, il est finalement salué par l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie (Umih). La Ville de Lyon a dévoilé ce mardi le nouveau règlement encadrant les terrasses pour 2024, accueilli "avec un réel soulagement" , confie l'Umih du Rhône dans un communiqué de presse, qui "se félicite de voir les terrasses lyonnaises continuer de vivre et d'exister".

Fermeture une heure plus tôt les dimanches, lundis et mardis

Au terme d'une consultation à laquelle 7 200 personnes ont répondu, des "marches exploratoires" et des panels mixtes réunissant riverains et professionnels, la Ville de Lyon aboutit à "une nouvelle règlementation équilibrée", entre "à la fois les enjeux économiques des commerçants et la nécessaire prise en compte de la tranquillité des riverains", assure la Ville dans un communiqué.

C'est en ce sens que la majorité écologiste a décidé de faire fermer les terrasses à minuit au lieu d'une heure du matin les dimanches, lundis et mardis. "Le reste de la semaine, les horaires resteront inchangées", précise la majorité. Aussi, les terrasses sur stationnement fonctionneront désormais sur la même saisonnalité que les terrasses saisonnières sur trottoir, c'est à dire du 1er samedi de mars au 1er dimanche de novembre. "Une réelle victoire", se félicite l'Umih, satisfaite également de la permission d'installer les terrasses dès 10 h au lieu de 11 h sur les secteurs Vieux-Lyon, Mercière et Marronniers.

Les cendriers obligatoires sur les tables

Le règlement des terrasses inclura ainsi les recommandations sur la lumière privée du troisième plan Lumière présenté il y a quelques semaines, ainsi qu'un cahier de recommandations concernant la végétalisation. Point souvent critique et agaçant pour les riverains, le cheminement piéton devra être d'au moins 1,5 mètre voire plus "selon les flux piétons observés", précise la Ville de Lyon. Enfin, les cendriers seront rendus obligatoires sur les tables et l'usage de vaisselle plastique à usage unique interdit.

"Nous sommes à la fois très satisfaits d'arriver à la fin de cette longue concertation avec ce nouveau règlement des terrasses qui n'entache, au final, ni leur bon fonctionnement ni le travail quotidien des professionnels du secteur, mais également rassurés par la considération renouvelée de la mairie de Lyon pour l'Umih du Rhône et ses représentants", conclut Geoffrey Clavel, président de la branche cafés et brasseries.