Avec 105 000 visiteurs en quatre jours, le Mondial des Métiers a battu un record à Eurexpo. Un succès qui confirme l’intérêt croissant des jeunes pour l’orientation et la découverte des métiers en Auvergne-Rhône-Alpes.

105 000. C'est le nombre de visiteurs qui se sont déplacés à Eurexpo du 11 au 14 décembre pour la 28ème édition du Mondial des Métiers. Un record alors que l'évènement avait attiré 80 000 visiteurs l'an passé. Pour rappel, 4 000 professionnels étaient présents sur les quelques 90 stands thématiques pour présenter près de 700 métiers. Preuve que l'orientation est un sujet qui intéresse alors que 47% des 18-24 ans déclarent ne pas avoir eu accès à l'information sur l'orientation durant leurs années au collège et au lycée selon un sondage d'OpinionWay publié le 3 juin dernier.

Mickaël Paccaud, président d'Auvergne Rhône-Alpes Orientation, une association créée à l'initiative de la Région, s'est félicité du nombre de visiteurs qui se sont rendus au salon : "Ce résultat reflète l’ambition de la Région Auvergne-Rhône-Alpes : offrir à chaque jeune les moyens de découvrir les métiers et de construire un parcours d’orientation éclairé et tourné vers les filières qui recrutent dans notre région. (…) Le Mondial des Métiers s’affirme comme un pilier de notre politique régionale en faveur des talents et des compétences", explique celui qui est également membre de la majorité au conseil régional.