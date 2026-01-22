Actualité
Parc de la Sarra.

À Lyon, la piste de la Sarra rouvre partiellement au public

  • par V.G.

    • Fermée depuis 2023 pour des raisons de sécurité, la piste de la Sarra accueille de nouveau promeneurs et joggeurs depuis le 20 janvier. Seule la partie enherbée est accessible, la zone boisée restant protégée jusqu’à nouvel ordre.

    Bonne nouvelle pour les amateurs de balades sur les hauteurs de Lyon. La piste de la Sarra a rouvert partiellement après près de deux ans de fermeture. Très appréciée des habitants du 5e arrondissement, cette promenade emblématique avait été interdite d’accès en 2023, à la suite de la fin de l’activité d’accrobranche qui avait fragilisé le système racinaire des arbres.

    Après une expertise menée par les services municipaux, tenant compte de la forte pente, de la présence de galeries souterraines et de balmes, la partie enherbée du site a été jugée sans danger. Elle est donc à nouveau accessible au public depuis le 20 janvier 2026.

    En revanche, la zone boisée reste fermée afin de permettre aux arbres de se régénérer. Une réouverture complète n’est pas envisagée avant 2028, sous réserve de l’évolution de leur état.

    Faire défiler vers le haut