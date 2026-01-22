Pollution à Lyon : une qualité de l'air moyenne à bonne ce jeudi

La qualité de l'air sera moyenne à bonne ce jeudi 22 janvier à Lyon et dans toute l'agglomération lyonnaise.

On respire pas très bien à Lyon ce jeudi 22 janvier. Après un début de semaine particulièrement critique, la situation s'est pourtant améliorée dans la région lyonnaise mais la qualité de l'air restera moyenne à bonne ce jeudi. Hormis autour des grands axes de circulation comme la M6, la M7 ou le boulevard périphérique Laurent Bonnevay, la qualité de l'air sera moyenne.

Elle sera dégradée dans le centre ville de Lyon et bonne dans une bonne partie de l'agglomération.

La perturbation pluvieuse qui atteindra la région ce jeudi devrait faire baisser légèrement les niveaux de polluants au cours de la journée.