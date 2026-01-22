Actualité
Place Bellevue à Lyon. (@BonjourLyon)

Pollution à Lyon : une qualité de l'air moyenne à bonne ce jeudi

  • par La Rédaction

    • La qualité de l'air sera moyenne à bonne ce jeudi 22 janvier à Lyon et dans toute l'agglomération lyonnaise.

    On respire pas très bien à Lyon ce jeudi 22 janvier. Après un début de semaine particulièrement critique, la situation s'est pourtant améliorée dans la région lyonnaise mais la qualité de l'air restera moyenne à bonne ce jeudi. Hormis autour des grands axes de circulation comme la M6, la M7 ou le boulevard périphérique Laurent Bonnevay, la qualité de l'air sera moyenne.

    Elle sera dégradée dans le centre ville de Lyon et bonne dans une bonne partie de l'agglomération.

    La perturbation pluvieuse qui atteindra la région ce jeudi devrait faire baisser légèrement les niveaux de polluants au cours de la journée.

    à lire également
    À Lyon, la piste de la Sarra rouvre partiellement au public

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    À Lyon, la piste de la Sarra rouvre partiellement au public 08:33
    Pollution à Lyon : une qualité de l'air moyenne à bonne ce jeudi 08:08
    Le néerlandais Picnic va s'implanter dans la région lyonnaise 07:47
    Avalanche PGHM secours en montagne
    Neige et avalanches : quatre départements d'Auvergne-Rhône-Alpes toujours en vigilance 07:33
    Temps Pluvieux @Hugo LAUBEPIN
    Un jeudi entre pluies et soleil à Lyon, jusqu'à 8 degrés attendus 07:14
    d'heure en heure
    Bertrand Maes, adjoint à la ville de Lyon chargé de l'administration générale
    "On recherche 2 700 bénévoles" : Lyon lance un appel massif pour les élections 07:00
    Laurent Wauquiez Fabrice Pannekoucke Région Auvergne-Rhône-Alpes
    Auvergne-Rhône-Alpes boycotte les produits du Mercosur 06:48
    Deux adolescents perdent la vie dans un accident à Villefranche-sur-Saône 21/01/26
    Métropole de Lyon. Vélo'v, tramway... Les maires du Plateau nord allument Bruno Bernard 21/01/26
    Pont de Condrieu : le chantier de renforcement franchit une étape clé 21/01/26
    police Lyon
    Deux cambrioleurs surpris en flagrant délit chez des joueurs de l’OL 21/01/26
    Métropole de Lyon : 11 associations présentent leur plan citoyen pour encourager et sécuriser la pratique du vélo 21/01/26
    "Tout ça n'est pas sérieux" : Bernard se paye le projet de grand métro E d'Aulas et Sarselli 21/01/26
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut