La Ville de Lyon, la CGT et la CFDT scellent un accord pour un meilleur dialogue social

La municipalité lyonnaise a annoncé ce mercredi 24 septembre avoir signé un accord avec la CGT et la CFDT afin de mieux reconnaître l’engagement syndical et d’assurer les moyens nécessaires au fonctionnement des organisations syndicales.

Avec son Pacte social en faveur du service public et des agents municipaux adopté en 2021, la Ville de Lyon espérait faire du dialogue social un axe fort de sa politique. Cela passait notamment par sa Charte du dialogue social et la volonté de "développer le dialogue social de proximité", reconnaître "l’engagement syndical" ou encore assurer le bon fonctionnement des syndicats.

Quatre ans et une dizaine de réunions plus tard, l’exécutif écologiste annonce ce mercredi 24 septembre avoir signé un accord collectif avec la CGT et la CFDT comportant de "nombreuses avancées". Un processus de formation continue au dialogue social sera apporté à l’administration et aux syndicats, un plan d’action opérationnel sur la "prévention des risques professionnels" sera également déployé et des moyens matériels supplémentaires "pour favoriser l’exercice du droit syndical" devrait par ailleurs être mis à disposition.

La Ville interpelle le gouvernement

En parallèle, la municipalité lyonnaise indique avoir interpellé le gouvernement, désormais démissionnaire, cet été concernant les effets de la codification du droit syndical dans le Code général de la fonction publique. "Cette codification peut entraîner une réduction importante des heures mensuelles de décharges syndicales dans les collectivités. Cela constituerait une régression pour le dialogue social et fragiliserait l’action des représentants du personnel", assure la Ville de Lyon dans son communiqué. Elle exhorte donc le gouvernement à ce que les droits syndicats locaux soient "préservés et intégrés" dans le Code général de la fonction publique afin de "garantir la continuité et la qualité du dialogue social".

