Fermée pour raisons d'hygiène la boucherie Vessière du 8e arrondissement de Lyon rouvre ses portes. Elle apporte sa version des faits et remet en cause plusieurs observations des inspecteurs.

Fermée après un contrôle sanitaire le 2 avril dernier, la boucherie Maison Vessière située avenue des Frères Lumière dans le 8e arrondissement de Lyon a rouvert ses portes ce mercredi. "Nous avons répondu dans un temps très court aux demandes de la préfecture en répondant aux actions correctives", indique la direction de l'établissement.

"Aucun cafard n'a été recensé dans les locaux de production"

Lors de leur contrôle, les deux inspecteurs de la Direction départementale de protection des populations avaient constaté la présence "importante de nuisibles", en l'occurence des cafards, ainsi que des "déjections de rongeurs". Dans son communiqué, la direction de Maison Vessière assure qu'"aucun cafard n'a été recensé dans les locaux de production" et que si "des traces de déjections de souris ont effectivement pu être trouvées dans les locaux", "cette situation peut être attribuée à la mise en œuvre de travaux dans le quartier qui engendre malheureusement un déplacement des nuisibles".

Néanmoins, sur la présence de cafards, Lyon Capitale a pu constater sur une photo réalisée lors du contrôle mené par la DDPP la présence de plusieurs de ces nuisibles.

Selon la direction de l'établissement, et alors que les agents de la DDPP avaient relevé "la présence de denrées non conformes", "cette saisie résulte d’une erreur d’appréciation, ces produits étant parfaitement propres à la consommation". La boucherie indique par ailleurs "qu'aucune température n'a été prise au moment du contrôle" alors que les agents de la DDPP ont retenu dans leurs motifs de fermeture "des températures de conservation non réglementaires".

Enfin, et alors que la DDPP avait constaté "l'absence de dispositif hygiénique pour le lavage des mains", la Maison Vessière assure que "l'établissement disposait bien au moment du contrôle de lave-mains à commande fémorale à proximité de chaque zone de production".

