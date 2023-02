La sélection Lyon Capitale du meilleur d'Harry Potter, près de chez vous

À l'occasion de la sortie du jeu vidéo évènement Hogwarts Legacy, Lyon Capitale vous propose une sélection du meilleur d'Harry Potter à Lyon.

La sortie du jeu vidéo évènement Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard approche à grands pas. Elle est prévue pour vendredi 10 février. Les plus chanceux, ou impatients, qui l'ont précommandé ont pu débuté leur aventure dès mardi 7 février. Le jeu est disponible sur ordinateur via la majorité des plateformes de téléchargement. Ou sur les dernières consoles de Microsoft et Sony.

Il s'agit d'un jeu dans lequel vous allez incarner un jeune sorcier qui entre en étude dans la célèbre école de sorcellerie. Après avoir choisi la "maison" à laquelle vous souhaitez appartenir, vous allez vivre votre scolarité et accéder à un véritable monde ouvert où (presque) tout est possible. Dans vos aventures, vous découvrirez que votre personnage semble avoir des pouvoirs qui, même dans un monde de sorcellerie, semblent surnaturels.

Harry Potter : une magie bien établie à Lyon

Avec la popularité de la saga Harry Potter, une multitude de produits dérivés ou d'activités sont proposés. Dans la capitale des Gaules, nous ne sommes pas en reste : babioles, goodies, musées ou encore ciné concert sont disponibles ici, à Lyon.

Un appartement à la Croix-Rousse

L'appartement en location (image prise sur le site Airbnb)

Il semblerait qu'après ses aventures, le monde sauvé du mal, et huit films à succès, le célèbre sorcier a voulu retrouver le calme. Il se serait installé dans un coquet appartement dans le quartier familial de la Croix-Rousse. Enfin, c'est ce que voudrait faire croire Julien qui loue un appartement sur le site Airbnb. Ce dernier est entièrement redécoré dans l'esprit de la saga. Ambiance féerique, chandelles, babioles en tout genre attendent les fans de la série qui tenteront l'expérience. Une nuit dans l'appartement coûte environ 80€. Plus d'informations.

La baguette d'Harry Potter utilisée dans un des films (image Facebook musée cinéma et miniatures de Lyon)

Les objets du tournage

Le Musée cinéma et miniatures dans le 5e arrondissement de Lyon possède une belle collection d'objets provenant des tournages des films Harry Potter. On peut y découvrir plusieurs baguettes utilisées par les acteurs, des masques, des figurines de monstres divers, etc...

Chaque objet est accompagné de son petit écriteau pour expliquer les rôles que les objets ont joué dans les films. Une belle collection d'objets authentiques. En sortant, une boutique est aussi disponible pour faire le plein de jouets magiques tirés de la saga.

Plusieurs boutiques à Lyon

(Photo : Helias frogg)

La ville accueil dans ses murs plusieurs boutiques qui proposent des objets dérivés des aventures magiques imaginées par J.K Rowlings. Si la plupart des boutiques en ville vendent autant d'articles tirés d'Harry Potter que d'autres licences. L'une d'entre elles propose aussi des objets pour le moins curieux. Des articles de décoration style ancien qui se fondent parfaitement dans l'univers magique des sorciers. Helias Frogg est a retrouver dans le 1e arrondissement, 20 rue Lanterne. Plus d'informations.

Les affiches des films

La boutique Loulou dans vieux Lyon (photo : Loulou)

Si les produits dérivés des films peuvent commencer à prendre de la place sur les étagères. Cette boutique est faite pour ceux qui ont vraiment apprécié les longs métrages. La boutique Loulou, dans le vieux Lyon met en vente les affiches de vos films préférés. Au milieu de l'immense collection, il n'est pas impossible de trouver celles des huit volets sortis entre 2001 et 2011. Plus d'informations.

Un ciné-concert en 2024

Affiche du ciné concert

Le troisième film de la célèbre saga sera diffusé en ciné-concert à la Halle Tony Garnier. Avec plus de 100 musiciens et choristes sur scène, le Yellow Socks Orchestra interprétera en live l’inoubliable musique de John Williams pendant la projection du film (VOSTFR) sur écran géant, en parfaite synchronisation avec les images du troisième opus. Une autre façon de redécouvrir le long-métrage d'Alfonso Cuarón. Plus d'informations.