L'université Lumière Lyon 2 et l'École normale supérieure de Lyon alertent sur la "situation financière assez dramatique" dans laquelle elles se trouvent.

"Nous sommes dans une situation financière assez dramatique." Mardi 3 décembre, la présidente de l'université Lumière Lyon 2, Isabelle von Bueltzingsloewen et le président de l'École normale supérieure de Lyon, Emmanuel Trizac se sont adressés à la presse pour alerter sur la situation financière de leurs établissements, écho local à une mobilisation nationale portée par France universités.

"On est en train de prendre le mur"

Pour l'université Lyon 2, qui doit valider son budget 2025 en conseil d'administration le 13 décembre, le déficit de l'établissement devrait atteindre 8,4 millions d'euros. "Du jamais vu", insiste sa présidente. Du côté de l'ENS, le déficit s'élèvera à 6,8 millions d'euros. Selon les présidents, ces chiffres sont le résultat notamment de mesures salariales non-compensées prises par l'État, telle que la hausse du point d'indice des fonctionnaires pour laquelle il a prélevé des fonds dans le budget des universités. Ces mesures non-compensées représenteraient depuis 2022 à 11,5 millions d'euros pour Lyon 2 et 8,7 millions pour l'ENS.

"Notre situation se dégrade depuis 2019, nous avons alerté, sans aucun résultat", déplore Isabelle von Bueltzingsloewen. Et d'ajouter : "Nous avions un déficit de 2 millions d'euros l'année dernière, mais là, on est en train de prendre le mur." L'ENS a également été frappée durement par la hausse des prix de l'énergie après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, qui a conduit "à une envolée des coûts", indique Emmanuel Trizac.

La bibliothèque Diderot continuera à prendre l'eau

Résultat, les établissements se retrouvent avec un fonds de roulement équivalent à 15 jours de fonctionnement, le niveau minimum préconisé par l'État. ENS et Lyon 2 ont en effet ponctionné leur fonds de roulement pour compenser les dépenses supplémentaires que l'État ne leur a pas remboursé. "Mais ça n'est pas un puits sans fond, il est gagé", alerte Isabelle von Bueltzingsloewen.

"Nous devons revoir des projets qui étaient déjà lancés, notamment la rénovation d'une résidence universitaire avec le Crous", déplore le président de l'ENS. La bibliothèque Diderot, régulièrement touchée par des inondations, "ne pourra pas être rénovée", précise encore Emmanuel Trizac. Neuf postes de normaliens seront par ailleurs transformés en postes d'étudiants simples, non-rémunérés donc. Du côté de Lyon 2, le chantier de rénovation du campus de la Porte des Alpes, dont le coût a explosé en raison de l'inflation des matières premières, pourrait être difficile à achever.

"Ce qu'on veut, c'est que l'État nous rende les crédits qu'il nous a ponctionné depuis 2022"

Et selon les deux présidents, les mesures prévues dans le projet de loi de finance (qui ne devrait pas être voté après le déclenchement du 49.3 et la très probable censure du gouvernement attendue mercredi) ne feront qu'aggraver la situation. "On nous annonce une augmentation de 1 % du prélèvement qu'est le Compte d'affectation spéciale pension (qui finance la gestion du régime des retraites de l'État, Nldr). C'est une charge supplémentaire de 2 millions d'euros", indique Isabelle von Bueltzingsloewen.

A terme, les établissements pourraient être amenés à réduire les services proposés aux étudiants, voire à réduire le nombre d'admissions et de formations qu'ils proposent. Mais pour éviter d'en arriver là, ils se mobilisent. "On ne pense pas que les mesures d'économies soient de bonnes solutions. Ce seront forcément de mauvaises mesures pour les étudiants", assure Isabelle von Bueltzingsloewen. Les quelques mesures d'économies prises ça et là se veulent ainsi "réversibles" explique le président de l'ENS qui déplore : "On souhaiterait continuer à voyager en première classe, mais on a acheté un billet de seconde classe." Et la présidente de l'université Lumière Lyon 2 de conclure : "Ce qu'on veut, c'est que l'État nous rende l'argent qu'il nous a ponctionné depuis 2022."