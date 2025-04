À Lyon, CMA CGM investit 40 millions d'euros pour doubler le fret sur le Rhône

Le groupe CMA CGM va investir 40 millions d'euros dans le port Edouard-Herriot à Lyon afin de doubler le fret sur le Rhône d'ici à 2032.

Mercredi 2 avril, le groupe CMA CGM et ses partenaires ont officiellement lancé les opérations du Lyon Rhône Terminal dont l'objectif est notamment de doubler le fret fluvial d'ici 2032 grâce à un investissement de 40 millions d'euros.

Aujourd'hui, le trafic fluvial sur le Rhône ne représente en effet que 5 % du transport des marchandises sur l'axe Marseille-Lyon, contre 80 % pour le trafic routier et 15 % pour le rail. Cet investissement s'inscrit dans la logique du "grand port Marseille-Lyon", promis en 2022 par Emmanuel Macron, afin de mieux connecter par voie fluviale la cité phocéenne à son arrière-pays, et irriguer ainsi davantage les marchés européens.

"Nous sommes convaincus que le transport fluvial et ferroviaire constitue une alternative compétitive et respectueuse de l’environnement, essentielle pour l’avenir de la logistique en France", a indiqué Christine Cabau-Woehrel, vice-

présidente exécutive du Groupe CMA CGM.

À l'heure actuelle, les péniches circulant sur le Rhône entre la cité phocéenne et Lyon transportent en majorité du vrac et à peine 70 000 conteneurs en moyenne chaque année. L'objectif est d'atteindre 120 000 conteneurs en 2032. Pour y parvenir, l'armateur prévoit notamment la mise à disposition d'une nouvelle plateforme de stockage, la construction de deux voies ferrées supplémentaires, la restructuration d'un terminal, la digitalisation de l'axe et l'électrification progressive du port.