A l'université Lyon 2, l'UNI prise à partie par des étudiants

Des altercations entre associations étudiantes ont eu lieu pendant les élections pour les conseil centraux de l'université Lyon 2 mardi 22 et mercredi 23 novembre.

Mardi 22 et mercredi 23 novembre se tenaient les élections étudiantes pour les conseils centraux de l'université Lyon 2. Les étudiants qui avaient ainsi le droit de tracter pour leur syndicat, se sont affrontés tant sur le terrain que dans les urnes. Des militants de L'UNI, l'Union nationale interuniversitaire, association étudiante de droite, saluée par Eric Zemmour pour sa lutte contre ce qu'il appelle "l'influence décoloniale", ont été pris à partie par des étudiants et des militants de l'Unef, syndicat étudiant de gauche.

Intervention de la police

Dans une vidéo transmise par l'UNI, ses militants sont intimidés verbalement alors qu'ils tractaient sur le campus des quais. "Cassez-vous", "Dégage" "Je suis un soldat du ciel, je suis un musulman fier fils de pute (Sic)" peut-on entendre. Selon l'association : "Plusieurs militants de l’UNI ont été agressés physiquement par des personnes hurlant en arabe, et menaçant nos militants avec un couteau.

Le tout sous les applaudissements et les encouragements des membres de l’UNEF et la passivité complice de l’administration de l’université et des services de sécurité du campus des quais. Plus tard dans l’après-midi, des antifas ont frappé et gazé nos militants, provoquant une crise d’asthme chez l’un d’entre eux nécessitant une prise en charge urgente."

Menaces au couteau, agressions physiques, « sale blanc », « par Allah on va vous tuer », « je suis un soldat du ciel, musulman et fier » sous les applaudissements de l’@UNEF Extrême-gauche et islamistes main dans la main face à l’UNI à Lyon 2. pic.twitter.com/IxZGLGmmq9 — UNI (@droiteuniv) November 23, 2022



Contactée, l'université Lyon 2 assure quant à elle que ses "agents de sécurité incendie, bien présents sur place, ont tenté d’apaiser la situation, tout en maintenant l’ordre afin de ne pas empêcher le bon déroulement du scrutin qui se déroulait à proximité". Elle confirme qu'un étudiant a bien été gazé lors de l'altercation mais que son état n'a pas nécessité l'intervention des pompiers.

L'extrême-droite à l'affût

Toujours selon l'université, les agents de sécurité ont appelé la police après avoir identifié une arme blanche dans la poche de l'un des protagonistes. "L’Université se réserve, elle aussi, le droit d’engager des poursuites disciplinaires et judiciaires", conclut l'administration.

Je condamne fermement les violences islamistes à l’encontre des militants de la @droiteuniv aux élections étudiantes à Lyon. Ces individus armés de couteaux ont crié « par Allah on va vous tuer » au moment de les menacer sous les acclamations complices d’islamogauchistes ! pic.twitter.com/cgl6MRrtZf — Eric Ciotti (@ECiotti) November 24, 2022

De nombreuses personnalités de droite et d'extrême-droite ont réagi à ces vidéos. Eric Ciotti a notamment dénoncé des "violences islamistes". Le groupe RN de la région Auvergne-Rhône-Alpes s'est également fendu d'un communiqué condamnant l'incident.

Contactée, l'Unef ne nous a pas encore répondu.