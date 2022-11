Lyon : 49 nouveaux artisans et commerçants ont reçu le label "Fabriqué à Lyon"

La Ville de Lyon a décerné son label "Fabriqué à Lyon" à 49 nouveaux artisans et commerçants du territoire mercredi 23 novembre.

Le made in Lyon couronne de succès les commerçants locaux. Mercredi 23 novembre, 49 artisans et commerçants du territoire se sont vus remettre le label "Fabriqué à Lyon" par la municipalité lyonnaise à l'Hôtel de Ville de Lyon. Pour la deuxième année d'existence du label créé en 2021, une soixantaine de dossiers de candidatures avait été déposée. Les nouveaux labellisés sélectionnés par le maire de Lyon et ses équipes portent désormais à 106 le nombre d'enseignes estampillées de ce gage de qualité à la lyonnaise.

"Nous avons reçu des dossiers de très belle qualité et je suis fière d’accueillir aujourd’hui les nouveaux labellisés dans la famille "Fabriqué à Lyon". Ce label est un gage d’authenticité, de qualité, de proximité et une marque de confiance", Camille Augey, adjointe au maire déléguée à l’Emploi

Pour espérer décrocher le label "Fabriqué à Lyon", les candidats doivent fabriquer des produits dans un rayon de 20 km autour de Lyon et faire preuve de "transparence sur la provenance des matières premières". Un moyen pour la Ville de valoriser le savoir-faire local.

La mode et la création plébiscitées

Parmi les 49 labellisés cette année, on retrouve 19 commerçants qui s'inscrivent dans la catégorie mode et création. Dans la gamme bijoux, Gé Une ID propose ainsi des créations upcycling avec des cravates en soie, une méthode qui consiste à recycler et transformer de vieux vêtements. Ses parures bijoux avaient déjà été labellisées lors de la précédente édition en 2021. Dans sa boutique, Ludiana Goncalves Santos Moreno conçoit également des lunettes sur mesure, en acétate de cellulose ou en corne de buffle.

Christine Vadam, créatrice de mode de la boutique L'atelier des Coquettes, ouvert en septembre 2020, se dit "très honorée" d'avoir obtenu les labels "accessoire" et" vêtement" deux années de suite. "Je suis très contente qu'il y ait un label qui existe pour les créateurs lyonnais. C'est un point de départ sur une valeur reconnue par rapport à nos savoir-faire et ce titre nous met en avant pour nous aider", confie-t-elle. Dans son atelier et sa boutique, Christine conçoit ses produits de "A à Z, en passant de l'imagination du produit jusqu'à la vente". Ses vêtements et accessoires, vendus en série limitée et en modèle unique, sont conçus et commercialisés au même endroit, à la Croix-Rousse. La labellisation de ses accessoires et de ses vêtements lui a permis de mettre en avant son savoir-faire, tout en permettant "d'éclairer les consommateurs sur les produits qu'ils achètent", fait valoir la créatrice lyonnaise.

Une marque de reconnaissance

Ce label a également permis "d'apporter du soutien aux convictions" d'Olivier Courbou, créateur de la boutique des Petits Pianos à Villeurbanne. Il s'agit d'une "marque de reconnaissance de la part de la Ville" pour le savoir-faire si particulier de cet entrepreneur. Porteur d'une idée originale et unique, Olivier fabrique des pianos au format miniature, destinés aux enfants dès l'âge de trois ans. Contrairement aux jouets en plastique, ces petits pianos sont fabriqués entièrement en bois, ce qui leur offre une véritable acoustique. Avec ses instruments de musique, l'artisan qui sera présent sur le marché de Noël de Villeurbanne propose un livret de 20 partitions.

Des artisans d'autres domaines d'activités, comme la gastronomie, ont également été récompensés. 13 artisans et commerçants des métiers de bouche ont ainsi été labellisés, à l'instar de l'entreprise Comme des Grands, qui crée des cookies, ou de la Maison Malartre qui a été récompensée pour ses quenelles.