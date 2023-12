"À Fourvière, c'est le 8 décembre tous les jours de l'année" (vidéo)

Philippe Castaing est président de la Fondation Fourvière. Il était sur plateau de l'émission "6 Minutes" Chrono pour présenter les origines de la Fêtes des Lumières à Lyon, et annoncer ce que les Lyonnais pourront découvrir en décembre sur le site de Fourvière.

Le président de la Fondation Fourvière débute en rappelant les origines de la Fêtes des Lumières à Lyon : "Il faut faire un peu d'histoire. En 1852, les Lyonnais veulent offrir une grande statue dorée à la Vierge, qui protège la ville depuis des siècles. L'inauguration ne peut pas se faire le 8 septembre, et elle est prévue pour être faite le 8 décembre. Et le 8 décembre à l'époque, 1852, les intempéries empêchent tout feu d'artifice et processions, etc. Et les Lyonnais, spontanément, mettent des bougies et des lumignons à leurs fenêtres. C'est l'origine de la fête des Lumières, donc 8 décembre 1852. Et donc depuis, ça se perpétue avec les lumignons sur les fenêtres, et aussi une certaine fête populaire, j'allais dire décentralisée. Mais Fourvière reste l'origine, la source, et bien sûr le lieu de la fête des Lumières par excellence."

Lire aussi : Lyon : TCL renforce son dispositif pour la Fête des lumières

Loin d'être nostalgique, Philippe Castaing se félicite de ce qu'est devenue aujourd'hui la fête des Lumières, plus tournée vers les spectacles et le tourisme que sur la dimension spirituelle : "Je pense qu'en soi, c'est une bonne chose que ça reste et que ce soit aussi une fête populaire. Cela n'enlève rien à l'origine spirituelle et populaire de cette célébration. Et ça a peut-être encore donné plus d'ampleur à la fête de l'Immaculée Conception du 8 décembre, en particulier à Lyon, contrairement à d'autres villes de France. Et donc à partir de cette dimension populaire, c'est à nous de rappeler cette origine. Et c'est pour ça que le site de Fourvière vit pendant les quatre jours, au rythme de la fête des Lumières. On dit même qu'à Fourvière c'est le 8 décembre tous les jours de l'année. Bon, ce n'est peut-être pas tout à fait le cas, mais il y a une emphase particulière qui est mise pendant ces quatre jours pour accueillir tous les visiteurs, y compris les touristes, qui viennent et déambulent."

Lire aussi : Philippe Katerine attendu à Lyon pour inaugurer la Fête des Lumières ?

Interrogé sur la mise en place d'un spectacle sur la façade de la Basilique comme lors des deux dernières années, Philippe Castaing répond par la négative : "on ne verra pas le spectacle son et lumière de la Région pour les quatre jours du 8 décembre. On aura sûrement l'occasion d'en reparler. En revanche, sur la basilique, seront projetées des intentions de prière que les gens peuvent soumettre par internet ou peuvent soumettre sur place, puisqu'à Fourvière, beaucoup de gens montent pour déposer une souffrance ou un remerciement."

Lire aussi : Fête des lumières à Lyon : une "halle à manger" installée place Bellecour

Plus de détails dans la vidéo sur les animations du site de Fourvière et la crèche des Lyonnais...

La retranscription intégrale de l'émission avec Philippe Castaing :

Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de la rédaction de Lyon Capitale. Aujourd'hui, on va parler de la fête des Lumières le 8 décembre et son lien avec le site de Fourvière, la basilique de Fourvière. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir Philippe Castaing, qui est le président de la Fondation Fourvière. Merci d'être venu sur notre plateau, on va rentrer dans le vif du sujet. Quel est ce lien entre la basilique de Fourvière, le site de Fourvière, et la fête des Lumières, telle qu'on la connaît aujourd'hui ?

Il faut faire un peu d'histoire. En 1852, les Lyonnais veulent offrir une grande statue dorée à la Vierge, qui protège la ville depuis des siècles. L'inauguration ne peut pas se faire le 8 septembre, et elle est prévue pour être faite le 8 décembre. Et le 8 décembre à l'époque, 1852, les intempéries empêchent tout feu d'artifice et processions, etc. Et les Lyonnais, spontanément, mettent des bougies et des lumignons à leurs fenêtres. C'est l'origine de la fête des Lumières, donc 8 décembre 1852. Et donc depuis, ça se perpétue avec les lumignons sur les fenêtres, et aussi une certaine fête populaire, j'allais dire décentralisée. Mais Fourvière reste l'origine, la source, et bien sûr le lieu de la fête des Lumières par excellence.

Voilà, donc c'est un lieu à visiter pour tous les Lyonnais encore de nos jours. Moi j'ai une question peut-être sur l'écart, on ne fête pas les Lumières de la même manière qu'il y a plusieurs siècles. Est-ce que, vous, vous regrettez que la fête soit aujourd'hui peut-être plus touristique que spirituelle, ou qu'elle soit laïcisée de cette manière ? Comment est-ce que vous le vivez aujourd'hui, alors que ces origines sont clairement religieuses ?

Alors je pense qu'en soi, c'est une bonne chose que ça reste et que ce soit aussi une fête populaire. Mais ça n'enlève rien à l'origine spirituelle et populaire de cette célébration, comme cette fête qui dure quatre jours à Lyon. Et ça a peut-être encore donné plus d'ampleur à la fête de l'Immaculée Conception du 8 décembre, en particulier à Lyon, peut-être contrairement à d'autres villes de France. Et donc cette dimension populaire, c'est à nous de rappeler, c'est l'occasion aussi de rappeler cette origine. Et c'est pour ça que le site de Fourvière vit pendant les quatre jours, au rythme de la fête des Lumières. On dit même qu'à Fourvière c'est le 8 décembre tous les jours de l'année. Bon, ce n'est peut-être pas tout à fait le cas, mais il y a une emphase particulière qui est mise pendant ces quatre jours pour accueillir tous les visiteurs, y compris les touristes, qui viennent et déambulent. Parce que la fête des Lumières, c'est essentiellement le soir et la journée, c'est l'occasion de leur proposer des activités et des choses à voir, à contempler et à admirer.

Alors justement, c'est parfait pour la transition, merci. Qu'est-ce qu'on pourra avoir cette année sur le site de Fourvière sur l'Esplanade ?

Alors, bien sûr, sur l'ensemble du sanctuaire, il y aura des propositions. Il y a des propositions sur l'Esplanade, comme vous voulez de l'évoquer. Ça va être une grande tente qui accueillera les séminaristes qui serviront des crêpes, des vins chauds, etc. Ce seront les scouts qui aussi seront présents. Il y aura une colombe de la paix et je pense que cette année, en particulier avec les guerres aux portes de chez nous, que ce soit Israël et Palestine, que ce soit l'Ukraine, la Russie et ailleurs, eh bien c'est l'occasion peut-être de signifier que la paix et la recherche de la paix est encore plus importante. Il y aura aussi d'autres activités proposées sur l'Esplanade et bien sûr avec des offres de restauration. Et je pense en particulier à la dimension sociale du site de Fourvière avec le restaurant qui est tenu par les Apprentis d'Auteuil, la salle à manger, la salle à manger de Fourvière, qui permet l'insertion d'une trentaine de jeunes sur l'année dans le cadre de ce partenariat avec les Apprentis d'Auteuil.

Il n'y a pas besoin d'être croyant pour venir ?

Absolument pas, et ça se passe la journée, c'est ça aussi. La fête de lumière, ça se passe quand la nuit est tombée. Là, on invite tout le monde à venir dans la journée profiter des animations qui seront proposées. Ça c'est à l'extérieur. Mais il y a aussi l'intérieur de la basilique. Et il y aura bien sûr dans la basilique des groupes qui viendront chanter, qui viendront aider à prier. Et même si on n'est pas croyant, on peut se poser cinq minutes, dix minutes dans une basilique, magnifiquement éclairée avec un chant apaisant. Si Fourvière est un lieu de paix; c’est à nous de la cultiver et la rendre accessible à tous, en particulier pendant ces quatre jours. Et je dirais aussi un mot de la crypte, puisque la crypte, j'allais dire, est habitée par l'ensemble des vierges du monde. Donc beaucoup de pays sont représentés en sous-sol de la basilique. Et il y a aussi la crèche des Lyonnais qui sera ouverte pendant les deux mois, donc décembre et janvier. Elle sera inaugurée normalement le 1er décembre et pour deux mois. Et j'invite tous les Lyonnais à venir, et les touristes bien sûr, à venir découvrir cette crèche qui est unique. C'est la crèche des Lyonnais. Ce n'est pas une crèche qui copie les Provençaux. Ce sont des santons de figures lyonnaises qui, au nom de leur foi, ont fait de très belles choses. Et je pense en particulier à Gabriel Rosset, qui était professeur par ailleurs, très engagé socialement, puisque c'est lui qui a fondé Notre-Dame des Sans-Abris. Et aujourd'hui encore, c'est une œuvre qui fait beaucoup de bien autour d'elle. Je pense bien sûr à l’Abbé Pierre, avec le film qui est sorti. L’Abbé Pierre est présent dans la crèche. Et je pense aussi à des femmes emblématiques comme Elise Rivet, qui a résisté au joug allemand en protégeant des juifs. Elle a été déportée et elle a donné sa vie en échange d'une mère de famille. Ce sont de beaux personnages lyonnais dont on peut dire qu'ils ont fait de belles choses. Mais on sait qu'ils l'ont fait au nom de leur foi, ou Pauline Jaricot, etc.

Simplement, est-ce qu'en deux mots, parce qu'on approche déjà de la fin, est-ce qu'on verra le spectacle de la projection sur la façade de la basilique comme les deux dernières années ?

Alors, on ne verra pas le spectacle son et lumière de la Région pour les quatre jours du 8 décembre. On aura sûrement l'occasion d'en reparler. En revanche, sur la basilique, seront projetées des intentions de prière que les gens peuvent soumettre par internet ou peuvent soumettre sur place, puisqu'à Fourvière, beaucoup de gens montent pour déposer une souffrance ou un remerciement. Et donc, c'est l'occasion de le faire en particulier lors des quatre jours du 8.

Merci beaucoup Philippe Castaing. C'est la fin de l'émission de 6 Minutes Chrono. Merci d'être venu sur notre plateau. Merci à vous. Quant à vous, je vous remercie d'avoir suivi cette émission. Vous pouvez retrouver plus de détails sur la fête des Lumières sur le site lyoncapitale.fr. A très bientôt.