Les premières assises internationales de la ville sensible se dérouleront dans l'atelier Zadiga Cité, au sein du quartier de Confluence à Lyon.

Des noms majeurs de l'urbanisme et de la création urbaine y sont attendus. Le 30 juin prochain, au coeur du quartier de la Confluence à Lyon, les premières Assises internationales de la ville sensible prendront place dans l'atelier Zadiga Cité. Ce nouvel événement, qui rassemblera urbanistes, architectes, artistes, chercheurs, élus et investisseurs, doit permettre de "changer de regard pour penser la ville de demain", détaille dans un communiqué l'organisateur.

Lire aussi : "Tracer un chemin" : comment la convention métropolitaine pour le climat veut transformer la Métropole de Lyon

Le programme de cette journée sera notamment composé d'une grande plénière d'ouverture, de conférences et de moments collectifs de création. On y retrouvera ainsi Carlos Moreno, créateur de la ville du quart d’heure, ou Sonia Lavadinho, spécialiste des espaces publics sensibles et inclusifs.

Un grand banquet en plein air autour d'une table de 72 mètres, au coeur de la future forêt urbaine de la Confluence, viendra conclure ces premières Assises internationales.

Lire aussi : Assises du commerce et de l’artisanat : les "enjeux majeurs sont trop peu considérés" par la Ville de Lyon