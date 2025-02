Ce jeudi 13 février, et après cinq mois de travaux collectifs, la convention métropolitaine pour le climat présentait son avis citoyen pour adapter la métropole de Lyon face au changement climatique. Un avis qui pourrait ouvrir des pistes de réflexions pour les prochaines politiques publiques en la matière.

"En 2100, on parle de températures de 46 degrés à Lyon et de trois mois de canicule chaque année". Ce jeudi 13 février 2025, à l'occasion de la présentation de l'avis de la convention métropolitaine pour le climat, Bruno Bernard débute par un constat et des prévisions, plutôt alarmantes. "On parle d'un autre climat, d'une autre façon de vivre. L'enjeu est là, il faut se projeter pour continuer d'avoir une métropole habitable" poursuit le président de la Métropole de Lyon.

Née d'une volonté de consulter largement les citoyens sur la question du réchauffement climatique, la convention métropolitaine pour le climat a rendu son avis après cinq mois de travaux et de réunions, entre septembre 2024 et janvier 2025. 105 personnes habitant dans la Métropole de Lyon, 60 femmes, 44 hommes et une personne non binaire, ont participé bénévolement à cette démarche inédite au niveau métropolitain pour "penser l'adaptation au changement climatique". Un panel de citoyen représentatif du territoire et "véritable petite Métropole" selon les participants à cette convention.

"Placer ces problématiques au cœur du débat public"

"Au départ, on s'est tous demandé ce qu'on venait faire là, quel était l'intérêt de parler de la chaleur à Lyon" débute Philippe, l'un des six porte-parole de la convention. "On a vite compris que cette question allait devenir un vrai sujet dans les années à venir et qu'il fallait qu'on s'adapte et qu'on place ces problématiques au cœur du débat public" poursuit cet habitant de Bron.

S'il admet que le but de cette grande convention n'était pas de "donner des solutions techniques à cette question du réchauffement climatique", il explique que l'objectif de l'avis rendu était de "tracer un chemin". "Le groupe, malgré les différents points de vue, c'est une vraie machine à idées" complète Emilie, habitante de Givors et également porte-parole du collectif de citoyens.

A travers cinq sessions de travail, et après avoir rencontré des experts, des scientifiques ou encore des acteurs locaux, la convention a rendu ce jeudi 13 février son avis détaillé. Un avis qui regroupe neuf grandes priorités parmi lesquelles "mieux communiquer autour de ces questions climatiques et transmettre une culture de la chaleur". "On s'est rendu compte, en travaillant tous ensemble, que le changement climatique était un peu oublié par les politiques publiques au niveau local" complète Salomé, habitante de Lyon et porte parole de la convention. "A travers cet avis, on veut se donner une vraie stratégie pour les 30 prochaines années au moins".

Une feuille de route sur 20 ou 30 ans

"Renforcer le lien social pour se protéger les uns les autres", "mieux adapter les futurs constructions à la chaleur pour offrir un confort d'été dans tous les logements", " permettre d'ici 2050 à chaque habitant de la métropole d'avoir accès à un lieu frais près de chez lui" ou encore "donner la priorité au végétal et à l'eau dans les espaces publics pour garantir un minimum de fraîcheur".

Autant de points soulevés par cet avis citoyen qui font dire à Bruno Bernard que la Métropole a encore du travail de communication à faire sur ces questions là. "On voit bien qu'on peut mieux faire car il y a des choses déjà en cours, soulevées par l'avis de cette convention, mais qui ne sont pas forcément connus de tous" explique le président écologiste de la Métropole de Lyon. "L'enjeu désormais pour nous c'est de mettre en place une feuille de route sur le long terme. Il faut qu'on arrive à se mettre d'accord sur des politiques sur 20 ou 30 ans pour adapter notre Métropole au climat de demain".

Dans le but de justement trouver un compromis transpartisan et alors que le mandat de l'exécutif actuel prendra fin l'année prochaine, les porte-paroles de cette convention métropolitaine rencontreront dans les prochains jours l'ensemble des groupes politiques de la Métropole. "On va aussi remettre cet avis à l'ensemble des acteurs locaux pour qu'il profite à tout le monde" complète Bruno Bernard. "Cet avis nous donne la légitimité et devrait permettre de se coordonner avec tous les acteurs de terrain sur ces questions là" espère le président de la Métropole.

Une session de réponse est d'ailleurs prévue au printemps pour que l'exécutif métropolitain précise au collectif citoyen les propositions qui seront mises en œuvre ou expérimentées, celles qui seront étudiées plus en détail et celles qui seront tout simplement écartées.

Cet avis devrait également nourrir et interroger plusieurs dispositifs déjà en place au niveau métropolitain comme le plan climat air énergie territorial (PCAET), véritable feuille de route de la Métropole en matière de transition climatique. Une nouvelle mouture de ce plan devrait être présentée le 20 mai 2025 par la Métropole de Lyon. Un plan qui devrait être largement inspiré par l'avis de cette grande convention citoyenne.