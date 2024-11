Assises du commerce et de l’artisanat : les "enjeux majeurs sont trop peu considérés" par la Ville de Lyon 

Après une étude menée auprès de 70 commerçants, le comité Horizons estime que les enjeux "majeurs" de sécurité et d’accès aux commerces sont trop "peu considérés" par la Ville de Lyon.

Alors que la Ville de Lyon lance ce lundi 4 novembre ses assises du commerce et de l’artisanat, l’opposition estime que les "enjeux majeurs" de sécurité et d’accès aux commerces ne sont pas assez "considérés." Ce serait en effet la conclusion à laquelle le comité Horizon serait parvenu après une série d’entretiens réalisée auprès de 70 commerçants dans différents arrondissements de Lyon.

La Ville doit "changer de méthode de travail"

"Les sujets majeurs de l’accès aux commerces et de la sécurité/tranquillité du cadre urbain sont ainsi peu considérés. Avec ce diagnostic incomplet, on peut s’inquiéter de la pertinence des solutions que la Ville va proposer pour soutenir le commerce", estime ainsi Horizons dans un communiqué publié dimanche 3 novembre.

Les entretiens réalisés auraient ainsi permis de mettre en évidence "que l’accès de leur boutique par les clients est perçu comme plus compliqué depuis quelques années par la quasi-totalité des commerçants interrogés. Un sur deux cite même les problèmes de déplacements urbains comme un frein à leur activité", "ces difficultés touchent particulièrement certains quartiers, de divers arrondissements, du fait de travaux lourds de longue durée, de la modification du plan de circulation, de la non prise en compte de réalités de terrain" et qu’une "dégradation du cadre urbain » serait « préjudiciable à l’activité."

Les commerçants interrogés auraient par ailleurs déploré un manque d’écoute de la part de la Ville de Lyon, mais également le manque de concertation et "des décisions prises sans tenir compte des impacts sur l’économie lyonnaise et son attractivité", indique Horizons. Le comité appelle ainsi la municipalité à "revoir sa politique pour l’économie de proximité et à changer de méthode de travail. Il faut faire avec et pour les commerçants."

