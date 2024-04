Le 4 avril, la police a interpellé un homme suspecté d’avoir volé des ordinateurs portables et des téléphones dans plusieurs entreprises à Bron.

Les faits se sont déroulés le 4 avril dernier, alors que la police est appelée pour le signalement d’un individu ayant commis plusieurs vols dans une entreprise. Le suspect, filmé grâce aux caméras de surveillance dans son véhicule avait déjà pris la fuite. Une demi-heure plus tard, les policiers étaient appelés pour des faits similaires rue du 35e Régiment de l’aviation à Bron.

Plusieurs ordinateurs et téléphones découverts

Sur place, la police repérait l’homme désigné par les responsables comme étant le suspect et correspondant à l’individu filmé par les caméras de surveillance. L’homme était interpellé tandis que la police découvrait dans son véhicule les différents ordinateurs portables et téléphones dérobés plus tôt. Le suspect était alors placé en garde à vue.

Lors de son audition, l’homme d’une cinquantaine d’années reconnaissait partiellement les faits. Il a été présenté au parquet de Lyon le 6 avril dernier et placé sous contrôle judiciaire en attente de son jugement.

