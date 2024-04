Selon Atmo Auvergne-Rhône-Alpes, la qualité de l'air dans la région s'améliore, mais des efforts restent à fournir.

La qualité de l'air s'améliore en Auvergne-Rhône-Alpes, mais des efforts restent à faire. C'est en substance ce qu'indique le rapport 2023 de l'observatoire de la qualité de l'air, Atmo Auvergne-Rhône-Alpes. Depuis 2007, les principaux polluants sont en baisse. La quantité de dioxyde d'azote a diminué de 50 %, les particules PM10 et PM2,5 ont quant à elles à été réduites de 49 et 64 %.

La concentration en ozone augmente, la chaleur en cause

L'ozone augmente en revanche de 20 % entre les niveaux moyens de 2007 et 2023. "Les phénomènes météorologiques observés en 2023 et en lien avec le changement climatique de plus en plus prégnant sur le territoire de la région, ont un impact certain sur la formation de ce polluant", indique l'observatoire.

Atmo appelle néanmoins à la vigilance, indiquant que "même si la tendance long terme pour les particules (PM10 et PM2,5) montre une diminution importante, nous observons une stagnation de l’amélioration depuis 2019". Par ailleurs, "il reste toujours un dépassement réglementaire persistant en NO2 dans l’agglomération lyonnaise le long du périphérique", précise Atmo.

"D’un point de vue sanitaire, il reste des efforts à fournir tant individuels que collectifs, pour préserver notre air et la santé de chacun. En effet, les seuils préconisés par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) ne sont encore

pas respectés", conclut Atmo.