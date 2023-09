La ministre des Sports au stade Geoffroy-Guichard à Saint-Etienne ce vendredi

La ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra (Photo by JOEL SAGET / AFP)

La ministre des Sports se rendra au stade Geoffroy-Guichard à Saint-Etienne pour assister au match Argentine-Samoa de la Coupe du monde de rugby.

Amélie Oudéa-Castéra, ministre des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques se rendra à Saint-Etienne ce vendredi à l'occasion de la Coupe du monde de rugby.

La ministre assistera à la rencontre entre l'Argentine et les Samoa au stade Geoffroy-Guichard. Elle se rendra notamment au PC sécurité du stade et rencontrera toutes les équipes mobilisées pour la sécurité et la fluidité des déplacements des spectateurs.