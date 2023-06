Une manifestation contre la loi immigration mardi 20 juin à Lyon

Des syndicats et des collectifs appellent à manifester contre le projet de loi immigration porté par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, mardi 20 juin à Lyon, quai Augagneur.

Alors que le projet de loi immigration portée par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin devrait être présenté cet été, des collectifs lyonnais se réunissent pour soutenir les exilés. Pour faire barrage au projet, les collectifs appellent à manifester mardi 20 juin, quai Augagneur au niveau des terrasses de la Guillotière, à partir de 18h30.

Contre la loi « immigration » Retrait de tout projet Macron-Darmanin

"Amalgame entre immigration et délinquance"

Dans les grandes lignes, le texte prévoit toute une série de mesures pour faciliter les expulsions, notamment celle des étrangers "délinquants", une réforme du droit d'asile et un volet intégration, sur la régularisation des travailleurs sans papiers dans les "métiers en tension" comme la restauration ou le bâtiment, où les employeurs peinent à embaucher. Selon les membres des collectifs à l'unisson, "cet amalgame entre immigration et délinquance (et sa médiatisation) vise à justifier, d’une part une politique qui bafoue les principes fondamentaux du respect des droits et de la dignité des personnes, et d’autre part l’interdiction de porter secours aux personnes sur les routes de l’exil où la liste de morts s’allonge." De ce fait, ils revendiquent le retrait du projet de loi et une régularisation plus large et durable pour tous.