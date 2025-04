Bellecombe-en-Bauges © C. Haas / Grand Chambéry Alpes Tourisme

Miléade recherche 150 saisonniers pour la période estivale à venir, au sein de neuf villages clubs et hôtels.

La chaîne de villages vacances et d'hôtels Miléade annonce lancer une campagne de recrutement pour la saison estivale 2025 en Auvergne-Rhône-Alpes. Plus de 150 postes en CDD sont ouverts à travers neuf destinations de la région : Morzine (74), La Plagne (73), Tignes (73), Val Cenis (73), Courchevel (73), Chapelle-des-Bois (25), Valmorel-Dourcy (73), Pralognan-la-Vanoise (73) et Alleyras (43).

Les saisonniers de Miléade bénéficieront d'un contrat de 35 heures/semaine, avec des postes nourris et logés, ainsi qu'un accès aux infrastructures du village club ou de l'hôtel. Plus de 30 métiers sont proposés, allant de l'animation à la restauration.

Lire aussi : Les dernières nouveautés des hôtels à Lyon