En marge d'un contrôle de police municipal, Grégory Doucet a détaillé ce mardi 26 août les derniers chiffres de l'accidentologie à Lyon. Avec 54 % d'accidents graves en moins dans les rues de la ville depuis 2023, le maire écologiste juge ces chiffres "encourageants".

A quelques jours de la rentrée, la circulation est déjà très dense ce mardi 26 août sur le cours Lafayette. C'est précisément à l'intersection avec l'avenue Maréchal de Saxe que la mairie avait donné rendez-vous pour assister à un contrôle de la brigade cycliste de la police municipale. L'occasion, selon Grégory Doucet de "donner à voir l'utilité de cette brigade" qui compte actuellement 15 agents.

Une unité cycliste, créée en 2007, qui se verra dotée, dans les prochains mois de dix agents supplémentaires. Une délibération sera proposée dans ce sens lors du prochain conseil municipal de septembre pour faire passer la brigade cycliste de 17 agents (deux recrutements sont en cours) à 25 agents au total. Un redéploiement en interne pour une unité "essentielle à la Ville de Lyon" explique Mohamed Chihi, adjoint chargé de la sécurité, également présent ce mardi matin.

"On a donné la priorité aux piétons"

Si Grégory Doucet a réaffirmé son objectif de zéro tué sur les routes de Lyon à l'horizon 2050, il a dévoilé des chiffres "encourageants" concernant l'accidentologie entre Rhône et Saône. "Grâce notamment au passage en Ville 30 mais aussi aux nombreux aménagements qu'on met en place partout dans la ville, les accidents graves ont diminué de 54% depuis 2023" détaille l'édile lyonnais. "Des chiffres qui nous poussent à aller encore plus loin et notamment à intensifier les opérations de contrôles" poursuit Grégory Doucet.

Ce mardi matin, les policiers municipaux déployés cours Lafayette visent principalement les cyclistes et trotinétistes. "A Lyon, depuis le début du mandat, on a donné la priorité aux piétons" estime le maire écologiste. "C'est à lui que nous devons apporter le plus de sécurité" complète-t-il, rappelant que si seulement 7% des accidents touchant les piétons impliquent un vélo ou une trottinette (contre 70% pour les voitures), "il est important de faire respecter le code de la route par tous les usagers".

Déjà plus de 300 verbalisations depuis janvier

En moyenne, environ 200 cyclistes ou trotinettistes sont verbalisés chaque année à Lyon par la police municipale, principalement pour port d'écouteurs ou non-respect des feux tricolores. Un chiffre en très forte augmentation au regard des seulement 4 verbalisations de cyclistes réalisées en 2019 à Lyon, et qui devrait être de nouveau en hausse pour l'année 2025. Sur les huit premiers mois de l'année déjà 236 verbalisations de cyclistes et 105 d'utilisateurs de trottinettes ont déjà été réalisées. En moyenne, pour 4 contrôles, la police municipale sanctionne une fois, privilégiant la plupart du temps la pédagogie vis-à-vis des utilisateurs de deux roues.