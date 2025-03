Un an après le passage de Lyon à 30 km/h, l’accidentalité aurait baissé de 22% sur les routes de la ville selon la Mairie et la Métropole. (Photo Hadrien Jame)

Trois ans après l'instauration de la Ville 30 à Lyon et dans plusieurs communes de la métropole, Grégory Doucet et Bruno Bernard dressent un bilan plus que positif de l'abaissement de la vitesse sur les voiries métropolitaines.

Grégory Doucet et Bruno Bernard pouvaient avoir le sourire ce lundi matin. Sous le soleil printanier, l'édile de Lyon et le président de la Métropole avaient donné rendez-vous à la presse place Danton, dans le 3e arrondissement de Lyon pour dresser un nouveau bilan, trois ans après son instauration, du dispositif Ville 30, que la municipalité lyonnaise avait été l'une des premières à rejoindre le 30 mars 2022. A quelques mètres seulement du tragique accident qui a coûté la vie à deux frères le 14 février dernier, les deux élus écologistes n'ont pas tari d'éloge pour ce dispositif et sur les "effets incontestables" sur la sécurité routière.

Une baisse de l'accidentologie plus marquée dans les Ville 30

"En trois ans, le nombre d'accidents à Lyon a été diminué de 48% et jusqu'à 58% en ce qui concerne les accidents graves" s'est félicité Grégory Doucet. Un constat qui s'applique à l'ensemble des 24 communes du territoire métropolitain qui ont fait le choix de passer en Ville 30. Le nombre d'accidents dans ces 24 communes a baissé de 34% entre 2019 et 2023 contre "seulement" 19% dans les communes qui n'ont pas encore rejoint le dispositif.

"Pour l'année 2024, le nombre d'accidents et de victimes graves devrait être quasiment divisé par 2 dans les Villes 30 par rapport à l'année 2019" complète la Métropole, expliquant que les chiffres pour l'année 2024 sont en cours de consolidation par l'Etat. Une baisse globale de l'accidentologie qui "concerne principalement les piétons et les cyclistes" selon Grégory Doucet qui estime que grâce à l'abaissement de la vitesse sur la majeure partie de la voirie lyonnaise "on circule plus en sécurité qu'avant".

Avec comme objectif d'atteindre les 0 mort sur les routes de Lyon d'ici 2050, l'élu écologiste estime également que les aménagements urbains permettent, au même titre que le dispositif Ville 30, d'améliorer la sécurité routière dans sa commune.

"Les travaux sécurisent la voirie"

"Depuis 2019, on a beaucoup évolué sur les mobilités" embraye Bruno Bernard. "Entre 2019 et 2023, le nombre d'accidents corporels a diminué de 28% dans la Métropole, soit près de 900 victimes de moins" appuie le président écologiste. Ce dernier, et alors que certains travaux sont régulièrement pointés du doigt après des accidents de la route dans la Métropole, estime même que "les travaux sécurisent aussi la voirie". "Pendant les travaux, il y a toujours moins d'accidents sur les axes concernés, c'est un fait", se justifie Bruno Bernard.

Moins d'une semaine après le décès d'un adolescent de 16 ans percuté par un chauffard qui roulait à très vive allure à Villeurbanne, le président écologiste a également profité de l'occasion pour, de nouveau, demander à l'Etat l'installation dans les prochains mois de radars automatiques, "d'une efficacité redoutable pour lutter contre les grands excès de vitesse" selon lui.

A Lyon, la police municipale a effectué 1800 opérations de contrôle de la vitesse en 2024. Contrôle qui ont permis la verbalisation de 1174 automobilistes qui roulaient trop vite dont 193 rétentions de permis de conduire pour des excès de vitesse supérieurs à 40 km/h. Lors des contrôles quotidiens, la vitesse des automobilistes à Lyon a baissé entre 4 et 9 km/h en moyenne. "Ça veut pas dire que tout est gagné mais c’est une excellente nouvelle" conclut Grégory Doucet.