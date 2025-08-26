OL-OM : les supporters marseillais privés de déplacement au Groupama stadium

Les supporters marseillais ne pourront pas assister à la rencontre opposant l'OL à l'OM dimanche 31 août au Groupama stadium.

La préfecture du Rhône a pris la décision d'interdire le déplacement des supporters marseillais au Groupama stadium pour la troisième journée de Ligue 1 opposant l'Olympique lyonnais à l'Olympique de Marseille dimanche soir. Dans son arrêté publié lundi 25 août, la préfète rappelle "que les déplacements de l’Olympique de Marseille sont très fréquemment sources de troubles à l’ordre public du fait du comportement violent de certains supporters ou d’individus se prévalant de la qualité de supporter de cette équipe".

Une rencontre à haut risque

Le représente de l'État s'appuie ainsi sur les violences les nombreuses violences survenues depuis une dizaine d'années notamment en septembre 2022 à Auxerre, mais aussi à Toulouse en févirer 2023. La préfète évoque également le caillassage du bus de l'Olympique lyonnais, ou encore le jet de bouteille dont a été victime Dimitri Payet à Lyon. La rencontre de dimanche a été classée 4/5 par la direction nationale de lutte contre le hooliganisme.

La circulation et le stationnement sur la voie publique sont ainsi interdits "à toute personne se prévalant de la qualité de supporter de l'Olympique de Marseille, ou se comportant comme tel c’est-à-dire portant notamment une écharpe, un insigne, un vêtement, un drapeau aux couleurs de ce club, dans le secteur du centre-ville de Lyon", précisent les services de l'État.

Il est également interdit pour les supporters marseillais d'accéder au Groupama stadium et à ses abords.