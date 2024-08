18 classes fermées à Lyon pour la rentrée 2024

Stéphanie Léger, adjointe au maire de Lyon déléguée à l'éducation à indiqué ce jeudi qu'à Lyon, 18 classes vont être fermées par rapport à l'année dernière pour cette rentrée 2024.

C'est une baisse significative. Au cours d'un point presse pour présenter les nouveautés de la rentrée scolaire à Lyon, Stéphanie Léger, adjointe au maire de Lyon déléguée à l'éducation a expliqué que 18 classes avaient fermé leur porte pour cette rentrée 2024 par rapport à l'année dernière.

A lire aussi : Réforme du périscolaire : des parents d'élèves dénoncent le refus du dialogue de la Ville de Lyon

"On constate une baisse des effectifs scolaires à Lyon depuis plusieurs années mais c'est la première fois qu'on a un solde négatif aussi important" a expliqué l'adjointe. Dans le détail, 48 classes ont été ouvertes et 66 fermées en vue de la rentrée scolaire. "Malgré ce solde négatif on parvient à maintenir une moyenne de 25 élèves par classe à Lyon, contre plus de 30 il y a 4 ans" s'est félicité Stéphanie Léger.

22 classes fermées dans l'Académie

Ce phénomène de baisse démographique est une problématique qui n'est pas propre à Lyon. Toutes les grandes agglomérations en France connaissent ce type de déclin. "Cette année, globalement tous les arrondissements de Lyon sont concernés même si on a vu augmenter les effectifs dans certains quartiers comme à Confluence par exemple" poursuit l'élu.

A lire aussi : Classes menacées de fermeture dans le Rhône : les écoles rurales se mobilisent ce samedi

Au niveau du périmètre de l'Académie de Lyon, le solde est également négatif puisqu'il concernerait 22 classes pour la rentrée 2024 selon les données recueillies par Lyon Capitale auprès du rectorat (52 fermetures et 30 ouvertures). Soit une baisse d'environ 150 élèves par rapport à la rentrée de septembre 2023.

La ville de Lyon avait perdu l'année dernière environ 1000 élèves par rapport à l'année précédente. Cette année, cette baisse devrait être équivalente voire un peu inférieure. "Il faudra attendre le mois d'octobre pour avoir des chiffres consolidés" conclut Stéphanie Léger.