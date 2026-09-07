130 km et près de 6 000 m D+ sur la colline de Fourvière : la performance de Romain Lochon

Uue quinzaine d'ultrafondus ont tourné 24 heures sur la colline de Fourvière, à Lyon. Romain Lochon s'y est illustré avec 130 km et 5 850 m D+, dans l'esprit confidentiel qui a vu naître l'Ultra Boucle de la Sarra.

Samedi 5 septembre, 10 heures. Chalet de la Sarra, sur la colline de Fourvière. Un barnum sommaire avec des boissons et quelques victuailles. Et un quinzaine de coureurs arborant le tee-shirt technique tee-shirt "TALC 2026". Ils s'élancent à fond de caisse sur la piste de la Sarra, 300 mètres de long avec une pente herbeuse moyenne de 20% (25% dans sa partie haute). Ils prendront ensuite jusqu’à la sortie par le parking, emprunteront ensuite le Chemin de Montauban, une voie sans issue avec très peu de circulation. Puis ils s'attaqueront à la montée Nicolas de Lange (563 marches), jusqu’à l’entrée du Parc des hauteurs sur leur droite. Ils traverseront le parc sur le chemin du viaduc en passant sur la passerelle des quatre-vents pour revenir au point de départ à La Sarra. Et ainsi de suite. Pendant 24 heures.

La piste de la Sarra, 300 mètres de long avec une pente herbeuse moyenne de 20% (25% dans sa partie haute) @GL

C'est tout le principe du TALC, le Truc A La Con. Ce nom volontairement absurde ne doit rien au hasard. Il porte en lui près de vingt ans d'histoire. Tout commence en 2009, quand Jean-François Cuinet, aujourd'hui président de l'association Lyon Ultra Run, lance avec un ami une première version confidentielle de cette boucle sur les pentes de Fourvière. L'idée reprend le principe des courses "off", popularisées dans les années 2000 par le magazine UFO : on s'entraîne hors des sentiers officiels, entre initiés, avant qu'une épreuve organisée ne voie le jour. Le tracé lui-même serait né de l'observation d'une manifestation VTT locale, qui empruntait déjà ce circuit caractéristique entre la montée Nicolas de Lange et le Parc des Hauteurs.

De ce format artisanal, testé grandeur nature pour les premières fois en 2014 et 2015, est né l'Ultra Boucle de la Sarra, dont la première édition officielle ne réunissait qu'environ 250 coureurs sur un simple format 6 heures. Trois éditions plus tard, en 2022, l'épreuve affichait déjà près de 400 participants. En 2025, pour sa treizième édition, elle en comptait 530, un plafond volontairement maintenu par les organisateurs pour préserver l'esprit du lieu.

Le niveau sportif a suivi la même trajectoire. L'an dernier, le Villeurbannais Anthony Fauvi a décroché sa troisième victoire consécutive sur le format 24 heures solo, en établissant un nouveau record : 98 boucles, soit plus de 204 kilomètres parcourus pour environ 8 330 mètres de dénivelé positif cumulé. Désormais classée épreuve Index UTMB, la course s'est durablement installée dans le paysage du trail français.

La terrible montée de la Sarra et ses 563 marches@GL

Retour aux sources pour l'édition 2026

Loin des 530 dossards, du chronométrage électronique et de l'écran géant que Lyon Ultra Run déploie chaque année, à perte, financièrement, pour l'épreuve officielle, le TALC renoue avec cette sobriété des débuts. Ici, pas de médiatisation, pas de classement scruté à la loupe : juste une quinzaine d'ultrafondeurs, un chalet, et cette boucle qui se répète, encore et encore, jusqu'à ce que la nuit tombe puis se relève.

En tête de cette édition, Romain Lochon s'est distingué en parcourant 130 kilomètres pour un dénivelé cumulé de 5 850 mètres de dénivelé positif. Loin du record officiel de l'épreuve, mais une performance qui dit tout de l'exigence du format : pas de stratégie savante, pas de plan de course millimétré, on avance, comme le résume le fondateur du club, "à l'instinct, pour le plaisir" , tour après tour, jusqu'à ce que l'effort devienne presque un automatisme.

L'esprit collectif propre à Lyon Ultra Run était lui aussi au rendez-vous. Plusieurs coureurs, pas nécessairement licenciés au club, sont venus le temps de quelques tours, le samedi ou le dimanche, pour accompagner ceux qui tenaient les 24 heures dans leur intégralité, une présence discrète, mais qui en dit long sur l'ambiance de franche camaraderie qui règne sur la Sarra.

L'Ultra Boucle de la Sarra, officielle, se tiendra les 21 et 22 mai 2027 (en formats 6 heures et 24 heures).