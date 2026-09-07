Feux de forêts : sept départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance

Photo d’illustration des pompiers en intervention sur un feu de forêt. (Photo SDMIS)

Sept départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes ont été placés en vigilance modéré aux feux de forêts ce lundi 7 septembre 2026.

Alors que la canicule sévit encore dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, Météo France a placé sept départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance jaune aux feux de forêts.

L'Allier, la Loire, la Haute-Loire, le Rhône, l'Ain, la Drôme et l'Ardèche sont ainsi en vigilance modéré aux feux. Une vigilance qui devrait être étendue à l'Isère pour la journée du mardi 8 septembre.