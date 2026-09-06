Le PCF demande à l’OL de faire le ménage dans ses tribunes

Le PCF du Rhône appelle l’Olympique Lyonnais de prendre des mesures contre les supporters violents et racistes.

Le match entre l’Olympique Lyonnais et Le Havre, disputé samedi 29 août au Groupama Stadium, continue de faire parler de lui. Et pas pour des raisons sportives. Plusieurs faits de violences sont survenus aux abords du stade de Décines au cours de la soirée.

Parmi les personnes agressées, également une élue de Rillieux-la-Pape, qui aurait été prise à partie avec son conjoint. Selon son témoignage, le couple aurait été victime d’insultes à caractère raciste avant d’être frappé. La préfecture du Rhône a depuis renforcé le dispositif de sécurité autour du Groupama Stadium.

Dans un communiqué publié ce jeudi 3 septembre, le Parti Communiste Français du Rhône estime que ces violences à caractère raciste sont devenues récurrentes "dans et autour des tribunes lyonnaises".

Dissoudre certains groupes de supporters

Intitulé "Fascistes hors du stade !", le communiqué appelle "le club à mettre les deux principaux groupes de supporters qui contrôlent les virages face à leurs responsabilités".

Il réclame notamment l’exclusion des personnes identifiées comme violentes ou impliquées dans des violences racistes, voire la dissolution de certains groupes. Le PCF vise directement les Bad Gones, dans le Virage Nord, et Lyon 1950, dans le Virage Sud.

"L’animation des tribunes par les groupes de supporters est essentielle, assure le secrétaire départemental de la fédération du Rhône, Benoît Roux. Mais nous refusons de nous résigner à ce qu’elle se fasse au détriment de la sécurité de la grande majorité des supporters".

Le groupe de supporters Atypik Lyonnais avait lui aussi dénoncé les violences dont il affirme avoir été victime. Le collectif explique avoir été pris dans un « guet-apens » aux abords des entrées. Environ 70 personnes cagoulées auraient participé à cette attaque.