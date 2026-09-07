Carsat Rhône-Alpes : près de 30 000 demandes de retraite en attente, alerte la CGT

La CGT Carsat Rhône-Alpes dénonce une dégradation des conditions de traitement des dossiers et alerte sur les conséquences pour les assurés.

La situation se tend à la Carsat Rhône-Alpes. Dans un communiqué, la CGT affirme que près de 30 000 demandes de retraites personnelles sont actuellement en attente de traitement au sein de l’organisme de la Sécurité sociale qui gère notamment les retraites du régime général et accompagne les assurés dans leurs démarches . Le syndicat évoque également des retards concernant certaines révisions de droits, dont des dossiers de minimum contributif remontant parfois à plus de quinze ans.

Selon la CGT, certains assurés décèdent même avant que leur situation puisse être réexaminée. La direction de la caisse estime pour sa part que la charge de travail est supérieure de 18 % aux projections établies fin 2025.

Pour éviter des ruptures de ressources, la Caisse nationale d'assurance vieillesse généralise les liquidations provisoires. La CGT estime toutefois que cette solution peut entraîner des régularisations tardives, des trop-perçus ou priver temporairement certains assurés de prestations.

Face à cette situation, la direction a réduit l'accueil sur rendez-vous à deux demi-journées par semaine jusqu'en octobre, contre cinq auparavant. La CGT demande un "plan d'urgence", notamment des recrutements et l'arrêt des suppressions de postes. Le syndicat rappelle que près de 150 emplois ont été supprimés à la Carsat Rhône-Alpes au cours des deux dernières Conventions d'objectifs et de gestion.