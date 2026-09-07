Actualité
CGT drapeau flouté
Photo d’illustration © Tim Douet

Carsat Rhône-Alpes : près de 30 000 demandes de retraite en attente, alerte la CGT

  • par LR

    • La CGT Carsat Rhône-Alpes dénonce une dégradation des conditions de traitement des dossiers et alerte sur les conséquences pour les assurés.

    La situation se tend à la Carsat Rhône-Alpes. Dans un communiqué, la CGT affirme que près de 30 000 demandes de retraites personnelles sont actuellement en attente de traitement au sein de l’organisme de la Sécurité sociale qui gère notamment les retraites du régime général et accompagne les assurés dans leurs démarches . Le syndicat évoque également des retards concernant certaines révisions de droits, dont des dossiers de minimum contributif remontant parfois à plus de quinze ans.

    Selon la CGT, certains assurés décèdent même avant que leur situation puisse être réexaminée. La direction de la caisse estime pour sa part que la charge de travail est supérieure de 18 % aux projections établies fin 2025.

    Pour éviter des ruptures de ressources, la Caisse nationale d'assurance vieillesse généralise les liquidations provisoires. La CGT estime toutefois que cette solution peut entraîner des régularisations tardives, des trop-perçus ou priver temporairement certains assurés de prestations.

    Face à cette situation, la direction a réduit l'accueil sur rendez-vous à deux demi-journées par semaine jusqu'en octobre, contre cinq auparavant. La CGT demande un "plan d'urgence", notamment des recrutements et l'arrêt des suppressions de postes. Le syndicat rappelle que près de 150 emplois ont été supprimés à la Carsat Rhône-Alpes au cours des deux dernières Conventions d'objectifs et de gestion.

    à lire également
    Feux de forêts : sept départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    CGT drapeau flouté
    Carsat Rhône-Alpes : près de 30 000 demandes de retraite en attente, alerte la CGT 08:48
    Feux de forêts : sept départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance 08:17
    36 °C ce lundi, 37 mardi : des records historiques de chaleur battus à Lyon cette semaine ? 07:57
    orages
    Orages et canicule : cinq départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance 07:32
    Météo Lyon ciel bleu nuages
    Un lundi caniculaire et orageux à Lyon, jusqu'à 36 degrés attendus 07:12
    d'heure en heure
    Le récap’ des temps forts de la semaine 06/09/26
    Le centre de rétention administrative 2 de lyon
    Après trois départs de feu au CRA, Alliance alerte sur des conditions de travail 06/09/26
    Le PCF demande à l’OL de faire le ménage dans ses tribunes 06/09/26
    Une femme sauvée de la noyade au lac d'Annecy 06/09/26
    Un maire et son adjointe insultés en marge d'un barbecue sauvage 06/09/26
    Cyclisme. Le Rhodanien Jordan Labrosse contraint d’abandonner le Tour d'Espagne 06/09/26
    Ain. Un enfant de 10 ans saute par la fenêtre pour échapper à un incendie 06/09/26
    Littérature : d’un Vincent l’autre… 06/09/26
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut